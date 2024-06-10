Giriş Tarihi: 10.6.2024 21:57Son Güncelleme: 10.6.2024 23:24
Nusaybin'de fırtına: Ağaçları devirdi su depolarını söktü!
Mardin’in Nusaybin İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan fırtına bir çok ağacı kırarak devirirken bazı evlerin damındaki su depolarını yerinden sökerek uluslararası İpekyolu üzerine kadar yuvarlarken sürüklendiği cep telefonu kameralarına yansıdı.
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan fırtına bir çok ağacı kırarak devirirken bazı evlerin damındaki su depolarını yerinden sökerek uluslararası İpekyolu üzerine kadar yuvarlarken sürüklendiği cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Nusaybin'de fırtına: Ağaçları devirdi su depolarını söktü!