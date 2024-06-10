Nusaybin’de fırtına: Ağaçları devirdi su depolarını söktü!

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde akşam saatlerinde başlayan fırtına bir çok ağacı kırarak devirirken bazı evlerin damındaki su depolarını yerinden sökerek uluslararası İpekyolu üzerine kadar yuvarlarken sürüklendiği cep telefonu kameralarına yansıdı.