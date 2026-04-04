Fırtına tarihi mezarlıkta ağaç devirdi! Mezarlara zarar verdi... İBB ilgisiz kaldı

İstanbul genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına sonucunda Sarıyer Merkez Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlıkta ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar mezarlara zarar verirken, Ramazan Bayramı'nda yakınlarının mezarlarına ziyarete gelen vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının mezarlarının zarar gördüğünü iddia etti.

YIKILAN AĞAÇLARLA İLGİLİ İBB'YE BİLGİ VERİLDİ ÇÖZÜM ÜRETİLMEDİ

Yakınlarının mezarlarının kırık dökük olduğunu gören vatandaşlar, yetkililere bilgi verdi. Ancak hala bir çözüm üretilmedi. Vatandaşlar çözüm için verdikleri dilekçelere de henüz bir dönüş yapılmadığını belirtti.

"MEZARLAR ZARAR GÖRDÜ NE GELEN VAR NE GİDEN YETKİLİLER DUYARSIZ"

Babasının mezarının zarar gördüğünü belirten Tevfik Gelgeç, "Geçenlerde olan büyük fırtınada devrilen bir ağaç mezarlarımıza çok ziyan verdi. Mezarlıklar bizim maneviyatımız. Muhtarımız vesilesiyle dilekçe vermemize rağmen ne gelen var ne giden. Belediyeden bir an evvel buraya el atmasını rica ediyoruz. Biz Türk halkı olarak maneviyatımıza, mezarlıklarımıza değer veriyoruz. Her zaman gelmek istiyoruz. Bayramda geldiğimizde bayramımız zehir oldu. Başka kimsenin zehir olmasın. Tabii ki bu gelen fırtına Cenab-ı Allah'tan geldi. Belediyemizin el atması lazım. İlgilerini bekliyorum" dedi.

"İBB'YE BAKIMSIZ AĞAÇLARLA İLGİLİ DEFALARCA DİLEKÇE YAZILDI CEVAP ALINAMADI"

Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Kubilay Yıldırım ise Sarıyer'de köklü ailelerin mezarlıkları burada. Burayı defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Mezarlık İşleri Müdürlüğü'ne yazdık. Burada tarihi ağaçlar bakımsızlıktan normalde bile yıkılmakta ama fırtına ya da büyük yağmurlarda mezarlıkların üstüne yıkılıyor. Bunların kesilmesini talep ettik ama hiçbir şekilde kesilmedi. Yıkılan ağaçlar alınıyor ama eski kalıntılar toplanmıyor. Burada neredeyse bütün mezarlarımız bu şekilde. Dışarıdan mezarlar gözükmüyor sadece dua edenler görüyor ama dışarıda da duvarlarımız kırık halde. Burada büyük bir sıkıntı var biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden destek istedik. Bizden Mezarlık İşleri Müdürlüğü'ne gitmemizi istediler. Kendilerine yazdık ama hiç ilgilenen olmadı. Ne mezarlıklara müdahale edildi ne duvarlara ne de mezarlığın dışındaki demirlere müdahale edildi. Yetkililere defalarca dilekçe yazdık içeride 6 tane dilekçemiz var ama hiç birine cevap alamadık" diye konuştu.