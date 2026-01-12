Fırtına vurdu geçti... Yine kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurt genelinde yağmur ve kar yağışının hava etkisini sürdürecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise birçok bölgede 50-80 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Vatandaşların riskli bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklenirken, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz'de ise şiddetli rüzgâr öngörülüyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yer yer sağanak yağış görülmesi beklenirken, dalga boylarının 2 ila 4 metreye kadar çıkabileceği bildirildi. Yetkililer, deniz ulaşımı ve balıkçılar başta olmak üzere vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Antalya'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına denizde dev dalgalar oluşturdu. Yat Limanı'nda dalgaların boyu 30 metreye ulaştı. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Giresun Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde seralar ile bazı obalarda bulunan yayla evlerinde fırtına nedeniyle hasar oluştu. Çok sayıda sera zarar gördü, yayla evlerinin çatıları yerinden söküldü.

DOĞU ANADOLU BUZ TUTTU

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 26.1 dereceye kadar düşerken, Erzurum'da termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi. Düşen hava sıcaklıkları nedeniyle kent genelinde yollar ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ayrıca cami şadırvanları ile bazı ağaç dallarında da buzlanma gözlendi. Kahramanmaraş'ta ise kar yağışı dolayısıyla pazartesi (bugün) eğitime 1 gün ara verildi.

KAYAK MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde ziyaretçi akını yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayak ve snowboard tutkunlarının yanı sıra çok sayıda yabancı turist de Erciyes'te kışın tadını çıkardı. Muş'ta ise hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı ziyaretçiler de kar manzarası eşliğinde çay içti.

İSTANBUL'DA EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

İstanbul'da önceki gün başlayan fırtına ve şiddetli yağış bugün etkisini artırarak kar yağışına dönüşecek. Mega kentte 10 ile 20 cm arasında kar yağışı beklenirken İstanbul Valiliği il genelinde bugün eğitime ara verildiğini açıkladı. İstanbul'la birlikte Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Malatya, Kocaeli, Gümüşhane, Sakarya, Yalova, Yozgat ve Ankara'nın kırsal bölgelerinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi. İstanbul'da Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 2-3 derece seviyelerine ineceği bildirildi. Öte yandan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. Soğuk hava ve kar yağışı uyarısı nedeniyle hava yolu şirketlerinin 124 uçuşu iptal edildi.



Özgür ÖZDEMİR - Ali ALTUNTAŞ - Erdoğan ÖZTÜRK - Ahmet KAVAK - Murat YILDIRIM - Faruk KÜÇÜK - Şenol BOZKURT - Muhammet ÖZER - Mustafa BAKIRHAN - Semih KARA / SABAH