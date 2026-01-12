Fırtınada denize girdi canından oldu

İstanbul Maltepe'de fırtınada yüzmek için denize giren Murat Yayla (30) boğularak hayatını kaybetti. Geçen cumartesi günü saat 17.20 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı'ında yürüyen Murat Yayla, yüzmek için denize girdi. Yaklaşık 10-15 dakika sonra yardım isteyen Yayla'yı fark eden vatandaşlar, can simidi atarak Yayla'yı sudan çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan Yayla'ya sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale yapıldı. Yayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi.