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Giriş Tarihi: 26.7.2023 14:26

“Fistanlı Dalton” operasyonla yakalandı

İstanbul’da bir kişinin öldürüldüğü cinayete karışan ve suç dünyasında “Fistanlı Dalton” olarak tanındığı iddia edilen Murat U. yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
“Fistanlı Dalton” operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Barış Diril isimli bir kişinin 4 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul Bahçelievler'de silahla öldürülmesi olayı ile ilgili operasyon düzenledi.

Cinayeti, hakkında "Kırmızı Bülten" kararı bulunduğu iddia edilen Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütünün üyesi ve "Fistanlı Dalton" lakaplı Murat U.'nun işlediği iddia edildi. Murat U., Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki ikamet adresinde operasyonla yakalandı.

İddialara göre; operasyonda çatı katına kaçan ve silahını kullanmaya teşebbüs eden Murat U. bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Cinayete karıştıkları saptanan 12 kişi daha eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda beş ruhsatsız tabanca, beş gram Esrar maddesi, üç çelik yelek, bir çakar, kar maskesi, eldiven ve cinayet esnasında kullanılan kıyafetler ele geçirildi.

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“Fistanlı Dalton” operasyonla yakalandı
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