Fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi

Ramazan ayına yaklaşık 1 ay kala milyonlarca vatandaşın merakla beklediği fitre miktarı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre bedelini 240 TL olarak belirledi. Karar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantının ardından duyuruldu. Kurul, 2026 Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olmak üzere fitrenin 240 lira olduğunu bildirdi. Bununla birlikte her mükellefin, kendi günlük gıda harcamalarını dikkate alarak daha yüksek bir meblağı fitre olarak verebileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca fitrenin yalnızca nakit olarak değil, gıda ve benzeri ayni yardımlar şeklinde de verilebileceği hatırlatıldı. Belirlenen 240 TL'nin, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olarak da geçerli olduğu belirtildi.