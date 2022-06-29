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Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:38 Son Güncelleme: 29.6.2022 11:38

Fizan Nerede? Fizan Neresi, Ülke Mi, Bölge Mi, Nereye Bağlı?

Fizan Nerede? Fizan Neresi, Ülke Mi, Bölge Mi, Nereye Bağlı?

Tarihi önemi ile ön plana çıkan Fizan nerede? Bilindiği gibi Türkçe ’de çok uzak bir yerden bahsedilirken Fizan ifadesi kullanılır. Peki ya Fizan neresi? Gerçekten de çok mu uzak ve ülke mi yoksa bölge mi? Bu gibi soruların yanıtıyla birlikte Fizan nereye bağlı konusunda da bilgi sahibi olmak önemlidir. İçeriğimizde sizler için Fizan nerede gibi soruları yanıtladık. Dilerseniz okumaya geçelim.

Fizan, bulunduğu coğrafi koşullar nedeniyle önem arz eder, fakat Fizan neresi? Sorusuna tarihi yönüyle cevap vermek istersek elimizde daha fazla argüman olacaktır. Fizan'ın idaresi tarih boyunca sıklıkla değiştiği için Fizan nerede? Sorusuna tek başına bir yanıt olmaktan çıkıp tarihi bir yanıt halini alır. Bu önem dolayısıyla Fizan'ın tarihine de değinmemek olmaz. Peki ya bu çok önemli yer ülke mi yoksa bölge mi? tüm merak edilen soruları içeriğimizde yanıtladık. İşte Fizan nereye bağlı? Sorusunun cevabı…

Fizan Nerede?

Son derece tarihi önem atfedilen Fizan bir ülke mi yoksa bölge mi sorusunun bu bölge ile ilgili en fazla sorulan sorulardan olduğu bilinen bir gerçek. Fizan'ın nereye bağlı olduğu konusunda bugün net bir cevap vermek mümkündür fakat tarihte geriye gidildiğinde bölgenin çalkantılı siyasi tarihi dolayısıyla bu soruya yanıt vermek karmaşıklaşacaktır.

Öncelikle Fizan Libya'nın güneybatı bölgesinde konumlanmış olan ve Libya'nın Sahra Çölü tarafında bulunan bir bölgedir. Fizan'ın etrafında dağlar, vadiler ve yüksek yamaçlar bulunur. Bu nedenle Fizan özelinde yaşamak için coğrafi koşulların hayli güç olduğunu söylemek mümkündür.

Fizan'ın Türkler açısından önemi 17. Yüzyıl'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesiyle büyük ivme kazanır. Fizan, Osmanlı Dönemi'nde II. Abdülhamid Han'ın hüküm sürdüğü yıllarda muhaliflerin sürgüne gönderildiği bir yer haline geldi ve dilimize "Fizan'a kadar yolun var" ile "Fizan'a bile giderim" şeklindeki abartı ifadesi böylelikle kalıcı şekilde oturmuş oldu.

Fizan Nereye Bağlı?

Sahra çölünün güneybatı bölgesinde bulunan Fizan'ın neresi olduğu ve tam olarak nereye bağlı olduğu konularındaki merakı içeriğimizde gidermeyi hedefledik. Fizan, bugünkü sınırlar içerisinde Libya'nın üç ana bölgesinin en içeri kısmında bulunanıdır. Buna göre Fizan, Libya'ya bağlı önemli bir kültür ve tarih merkezidir. Fizan çölü buraya giden ziyaretçilerin devamlı görmek istediği bir uğrak noktasıdır. Fizan'da olmak, buranın tarihi ve kültürel dokusunu hissetmek, coğrafyası ile iç içe olmak son derece eşsiz bir deneyim olacaktır.

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Fizan Nerede? Fizan Neresi, Ülke Mi, Bölge Mi, Nereye Bağlı?
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