Flash TV sahibi Erkan Kork hakim karşısına çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında 255 sayfalık iddianame hazırlamıştı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 21 yıla kadar hapsi istenen Kork, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Kork, hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

YURT DIŞI YASAĞINI HAVALİMANINDA ÖĞRENDİM

Kork, 2020'de başlatılan soruşturma kapsamında Haziran 2020'de yurt dışına çıktığında hakkında uygulanan yurt dışı yasağını havalimanında öğrendiğini belirtti. Türkiye'ye döner dönmez yasağın kaldırılması için dilekçe verdiğini ifade eden Kork, "13 arkadaşımla savcılığa davet usulüyle gidip ifade verdik. Tüm soruları belgelere dayalı olarak cevapladık" dedi.

TRUMP'IN GALA GECESİNE DAVETLİYDİM...

Kork, soruşturmanın sürdüğü dönemde defalarca yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirterek şunları söyledi: "Operasyondan önceki günlerde Trump'ın gala gecesindeydim. 14 Mart sabahı dört buçukta evime şafak operasyonu yapıldı. Televizyonda büyük operasyon görüntüleri vardı. Meğer operasyon bana, şirketime ve çalışma arkadaşlarıma yapılmış. Evim arandı, mal varlıklarımıza el konuldu ve şirketimize kayyum atandı.

"GİZLİ TANIKLARDAN BİRİ ESKİ ÇALIŞANIM"

Kork, "Gizli tanık olarak 4 kişiyi tahmin ediyorum. Bir tanesi benim işten çıkardığım eski çalışanım. İddianamede gizli tanıkların somut beyanları yok." şeklinde konuştu.