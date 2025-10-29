Flavius tarihte kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Ünlü oyuncu Kuruluş Orhan'ın iddialı kadrosuna katılarak hayranlarını heyecanlandırdı. Özyıldız, dizide Bizans İmparatorluğu'nun Bitinya bölgesindeki en yetenekli ve acımasız komutanı Flavius rolünü üstleniyor. Dizinin takipçileri, Flavius'un Orhan Bey'le giriyeceği mücadeleyi merak ederken, karakterin tarihsel arka planı da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Flavius tarihte kimdir? Kuruluş Orhan Flavius - Şükrü Özyıldız kimdir, dizileri ve filmleri neler?
Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi olarak tanıtılan Flavius tarihte Titus adıyla da bilinen Flavius Hanedanı mensubu, Roma imparatorudur.
Tacitus ve çağdaşı tarihçilere göre iyi bir imparator olarak mütalaa edilir. En çok Roma'daki kamu alanlarında yaptığı düzenlemelerle ve Vezüv yanardağı'nın püskürmesi (79), 80'deki Roma Yangını gibi iki büyük felaketin yaralarının iyileştirilmesinde gösterdiği cömertlikler ile tanınır.
18 Şubat 1988, İzmir doğumlu Şükrü Özyıldız Annesi Rodoslu, babası ise Trabzonludur. İstanbul Teknik Üniversitesinde Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü kazanıp İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi İşletme Bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir.
Yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshop'a katılan oyuncu, bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.
2011Derin Sular
2011-2012Fatmagül'ün Suçu Ne
2012Uçurum
2013-2014Benim Hala Umudum Var
2014Çalıkuşu
2014-2015Şeref Meselesi
2015Tatlı Küçük Yalancılar
2016Kış Güneşi
2017Çoban Yıldızı
2018Nefes Nefese
Jet Sosyete
2021Akıncı
2022Masumlar Apartmanı
2023Ruhun Duymaz
2024Karadut