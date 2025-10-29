Haberler Yaşam Haberleri Flavius tarihte kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan'ın Flavius'u Şükrü Özyıldız kimdir, hangi dizilerde yer aldı?
ATV'nin beklenen dizisi Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Bizans'ın en korkulan komutanlarından biri olan Flavius karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, izleyicinin odağına yerleşti. Peki, Kuruluş Orhan Komutan Flavius tarihte kimdir? İşte, Şükrü Özyıldız'ın unutulmaz dizileri ve filmleri...

Flavius tarihte kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Ünlü oyuncu Kuruluş Orhan'ın iddialı kadrosuna katılarak hayranlarını heyecanlandırdı. Özyıldız, dizide Bizans İmparatorluğu'nun Bitinya bölgesindeki en yetenekli ve acımasız komutanı Flavius rolünü üstleniyor. Dizinin takipçileri, Flavius'un Orhan Bey'le giriyeceği mücadeleyi merak ederken, karakterin tarihsel arka planı da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Flavius tarihte kimdir? Kuruluş Orhan Flavius - Şükrü Özyıldız kimdir, dizileri ve filmleri neler?

FLAVİUS TARİHTE KİMDİR?

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi olarak tanıtılan Flavius tarihte Titus adıyla da bilinen Flavius Hanedanı mensubu, Roma imparatorudur.

Tacitus ve çağdaşı tarihçilere göre iyi bir imparator olarak mütalaa edilir. En çok Roma'daki kamu alanlarında yaptığı düzenlemelerle ve Vezüv yanardağı'nın püskürmesi (79), 80'deki Roma Yangını gibi iki büyük felaketin yaralarının iyileştirilmesinde gösterdiği cömertlikler ile tanınır.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

18 Şubat 1988, İzmir doğumlu Şükrü Özyıldız Annesi Rodoslu, babası ise Trabzonludur. İstanbul Teknik Üniversitesinde Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünü kazanıp İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi İşletme Bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir.

Yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshop'a katılan oyuncu, bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

OYNADIĞI DİZİLER

2011Derin Sular

2011-2012Fatmagül'ün Suçu Ne

2012Uçurum

2013-2014Benim Hala Umudum Var

2014Çalıkuşu

2014-2015Şeref Meselesi

2015Tatlı Küçük Yalancılar

2016Kış Güneşi

2017Çoban Yıldızı

2018Nefes Nefese

Jet Sosyete

2021Akıncı

2022Masumlar Apartmanı

2023Ruhun Duymaz

2024Karadut

