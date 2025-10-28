Flavius tarihte kimdir? Kuruluş Orhan Flavius - Şükrü Özyıldız kimdir, dizileri ve filmleri neler?

FLAVİUS TARİHTE KİMDİR?

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi olarak tanıtılan Flavius tarihte Titus adıyla da bilinen Flavius Hanedanı mensubu, Roma imparatorudur.

Tacitus ve çağdaşı tarihçilere göre iyi bir imparator olarak mütalaa edilir. En çok Roma'daki kamu alanlarında yaptığı düzenlemelerle ve Vezüv yanardağı'nın püskürmesi (79), 80'deki Roma Yangını gibi iki büyük felaketin yaralarının iyileştirilmesinde gösterdiği cömertlikler ile tanınır.