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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:18 Son Güncelleme: 29.6.2022 14:18

Florya Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Florya Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Bu bağlamda çok yoğun bir trafik ağına sahiptir. İnsanlar birçok durumda trafiğe yakalanabilmektedir. Bu nedenle birçok kişi toplu taşıma ağını daha sık tercih etmektedir. Toplu taşıma hatları içerisinde ise metrobüs oldukça rahattır. Birçok yere gittiği gibi hızlı bir şekilde ulaşım imkanı sağlamaktadır. Florya Metrobüs Durağı da sık tercih edilen noktalardan biridir. Buraya gitmek isteyenler için Florya Metrobüs Durağı nerede ve nasıl gidilir? Sorularının yanıtlarını hazırladık. Florya Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte detaylar…

Florya Metrobüs Durağı İstanbullular tarafından sıkça tercih edilen noktalardan birisidir. Florya Metrobüs Durağına ulaşmak içinse iki tane toplu taşıma ağının kullanılması uygun olacaktır. Bunlar otobüs ve trendir. Bunlardan herhangi birini kullanarak Florya Metrobüs Durağına ulaşmanız mümkündür. Florya Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer? Merak edilmektedir. Florya Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Şimdi açıklayalım…

Florya Metrobüs Durağı Nerede?

Florya Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 17 Eylül 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifi, Küçükçekmece'nin Yeşilova Mahallesi ile Bakırköy'ün Şenlikköy Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Bunlara ek olarak istasyonun adresi şu şekildedir:

  • Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı, Şenlikköy, Bakırköy/İstanbul

Florya Metrobüs Durağından Hangi Hatlar Geçer?

Florya Metrobüs Durağının yakınından bazı otobüs ve tren hatları geçmektedir. Buna rağmen metro hattı geçmemektedir. Bahsettiğimiz hatlar ise şöyledir:

  • Otobüs: 146, 76D, 76O, BEYLIKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME, BEYLIKDÜZÜ – ZINCIRLIKUYU
  • Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

İncirli Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

İncirli Metrobüs Durağında aktarma yapılacak bir metro hattı bulunmamaktadır. Bunun yerine bazı otobüs hatları ve tren hatları bulunmaktadır. Bu nedenle aktarma yapacaksanız farklı istasyonlara bakabilirsiniz.

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Florya Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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