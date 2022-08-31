Foça Kamp Alanları - En İyi Denize Sıfır Foça Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Foça kamp alanları; muhteşem doğası ve tertemiz deniz ile yaz için tatili arayan kampçılar için ideal yerlerdendir. Bir yanda Ege denizinin sıcak suları, bir yanda kuş cıvıltıları ile çadır kurmak isteyen kampçılar Foça kamp alanları hakkında daha fazla bilgi alabilmek adına internet üzerinden arama yapmaktadırlar. Arama yaparken ise genellikle “en iyi ve denize sıfır Foça çadır kamp yerleri” anahtar kelimelerini kullanmaktadırlar. Peki, Foça çadır kurulacak yerler neresi? İşte detaylar
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İzmir Foça kamp alanları; pek çok kampçının gidip kamp yapmak istediği yerler arasındadır. İzmir'e yakın olması, doğa ile iç içe olması ve pek çok farklı kamp alanı alternatifi olması sayesinde gözde kamp yerleri arasındadır. Genellikle Foça kamp alanları denize sıfır konumdadır. Bu nedenle deniz tatili yapmak isteyen kampçılara da hitap eder. Çoğu alanda da çadır kurulacak yerler ve ihtiyaç karşılamak için tesisler bulunur.Peki, en iyi, denize sıfır Foça kamp alanları neresi? İşte detaylar
Foça Kamp Alanları
Foça'da bulunan kamp alanlarının neredeyse hepsi denize sıfır konumdadır. Denize sıfır Foça çadır kamp yerleri:
Foça Sazlıca Kamp Alanı: Sazlıca Plajları, Foça'nın en güzel plajları arasındadır. Çadır kampı yapmak için en iyi alanlardan birisidir. Hem çadır hem karavan kampı için yer alan bu kamp yerinde duş, tuvalet ve elektrik gibi imkanlar bulunmaktadır.
Kosova Plajı Kamp Alanı: Bahar aylarında hem denizinin güzelliği hem de sakinliği ile insanları kendine aşık eden yerlerden biri Kosova Plajıdır. Hem piknik yapmak hem çadır kurmak hem de karavan ile kamp yapmak için biçilmiş kaftan. Yaz aylarında kalabalık olabilen bu kamp alanına girişler ücretli.
Eski Foça Çanak Koyu Kamp Alanı: Çanak Koyu kamp alanı Foça'da bulunan ve fazla kişi tarafından bilinmeyen bir kamp alanıdır. Bu nedenle oldukça sakin ve temizdir. Kendi çadırınızı kurabileceğiniz bu alanda gün batımı izlemek oldukça keyiflidir. Ancak Çanak Koyu'na yalnızca kendi aracınız ile gidebilirsiniz toplu taşıma ile ulaşım bulunmamaktadır.
Foça İngiliz Burnu Kamp Alanı: Yaz aylarında hem kampçıların hem de piknikçilerin uğran noktalarından birisi İngiliz Burnu kamp alanıdır. Eskiden daha çok festivallerin yapıldığı bu alan şuan yalnızca çadır kampı ve piknik için kullanılmaktadır. Ücretsiz olan bu alanda işletme bulunmadığından duş, tuvalet gibi imkanlar bulunmamaktadır.
Foça Mersinaki Koyu Kamp Alanı: Denizi tertemiz ve berrak olan bu alanda oldukça sakin bir şekilde kamp yapmak mümkün. Çünkü bu alana ulaşım oldukça zor. Ancak ulaşıldığı zaman pek çok zorluğa değer olduğu söylenmekte. Ücretsiz olan Mersinaki Koyu'nda herhangi bir işletme ya da tesis bulunmamaktadır. Bu nedenle buraya gelmeden ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerekmektedir.
Mersinli Plajı Kamp Alanı: Sazlıca Koyu'na oldukça yakın olan ve temiz denizi ile tercih edilen bu alanda sakin ve huzurlu bir şekilde kamp yapmak mümkündür. Ücretsiz olan bu alanda çadır kampı yapacak kişilerin ihtiyaçlarını önceden karşılamaları gereklidir. Çünkü alanda herhanhi bir işletme ya da tesis bulunmamaktadır.
Kumburnu Plajı Kamp Alanı: Plajda denize sıfır bir şekilde kamp yapmak isteyenlerin uğrak merkezlerinden birisi de Kumburnu Plajıdır. İçerisinde bir tesis bulunmasa da çevresinde bulunan işletmelerden ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bu alana giriş ücretsizdir. Foça merkeze yakın olması ile de kampçıların rahat bir şekilde ulaşacağı bir konuma sahiptir.
Yeni Foça Burunucu Plajı: Denize girerken kalabalık olmayan ve sakin bir ortam arayanların tercih ettiği ilk yer Yeni Foça'da bulunan Burunucu Plajıdır. Tertemiz denizi ve muhteşem plajı ile eşsiz bir tatil imkanı sunan bu alan çadır kampı için oldukça uygundur. Ancak içerisinde bir tesis bulunmadığından ihtiyaçları karşılamak için ilçe merkezine gidilmesi gereklidir.