Follow Ne Demek? Twitter ve Instagram’da Followers Nedir?

Follow ne demek, sosyal medya alanında da merak edilen ve araştırılan bir konudur. Zaman zaman Instagram ya da Facebook gibi platformlarda follow me sözü ile karşılaşırsınız. Bu durumda followers nedir sorusu aklınıza gelebilir. Follow me ne demek incelemesi için öncelikle kısa bir sözlük araştırması yapmayı da düşünebilirsiniz. Sorunun terim anlamı için de derinlemesine inceleme yapılması gerekebilir. Unfollow ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Follow Ne Demek?

Follow, İngilizcede yaygın şekilde kullanılan ve bilinen bir fiildir. Follow, birini takip etmek demektir. Bunun yanında birinin izinden gitmek gibi anlamları da vardır. ayrıca birinin takipçisi ya da fanı olmak için de bu ifadenin kullanıldığı görülür.

Günümüz sosyal medya platformlarında da çok sayıda İngilizce kelime kullanılır. Bu kelimelerden biri de follow fiilinden türemiş olan followers kelimesidir. Folowers "takipçi, destekçi" anlamına gelir. Instagram, Facebook ve Twitter gibi günümüzün yaygın şekilde kullanılan platformlarında bu ifade ile karşılaşmanız mümkündür. Followers sözcüğünün eşanlamlıları tracher, succescor, chaser ve pursuer kelimeleridir.

Followers Nedir?

Foloowers kelimesinin Türkçe karşılığı destekçi, takipçidir. Dinsel anlamda da bu kelimenin kullanıldığı görülebilir. Dini bir terim olarak followers "havari" demektir. Örneğin Hıristiyan kaynaklarda İsa's followers (İsa'nın havarileri) tabiri sıkça geçer. Sosyal medyada yaygın şekilde kullanılan bu terimin örnek kullanımını da aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.