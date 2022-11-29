Fon Perde Kaç Derecede Yıkanır? Fon Perde Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Hemen herkesin pencerelerini süsleyen ve son yıllarda kullanımı oldukça artan fon perde kaç derecede yıkanır sorusu, doğru temizlemek açısından önemlidir. Makinede fon perde nasıl yıkanır diye internette araştıran insanların, bu tip perdelerin yıkanmasının sanıldığı kadar zor olmadığını bilmeleri gerekir. Kırışıklık meydana gelir mi diye tereddüt yaşayanlar, fon perde kaç devirde yıkanır sorusuna yanıt arar. Fon perde hangi programda yıkanır ve yıpranmaması için ideal derece hangisidir?

Fon Perde Kaç Derecede Yıkanır?

Günümüzde tül perdelerden daha yaygın olan fon perdelerin temizliği, diğerlerine göre biraz daha meşakkatli olabilir. Genellikle sert kumaşlardan üretilen bu perdeleri çamaşır makinesinde yıkamak için ideal ısı derecesi mutlaka öğrenilmelidir. Bu tip perdelerin en büyük avantajı, kir tutmamasıdır. Bundan dolayı, sık sık yıkanmaya ihtiyaçları yoktur. Senede, 1 veya 2 kere temizlemek yeterlidir. Makineye atmadan önce fon perdeleri eğip bükmeden dikkatlice çıkarmak ve tozlarını balkondan silkelemek gerekir. Kirlenmeleri zor olduğu ve farklı materyallerden üretildikleri için yüksek derecede yıkamaya gerek yoktur. Bu yüzden, çamaşır makinesi 30° dereceye ayarlanmalıdır. Bazı tül perdelerin aksine, ütülenmeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü, kolayca kırışmayan bir yapıya sahiptirler. Fon perdenin üzerinde sim, pul veya farklı bir süsleme varsa, bu gibi durumlarda küvette yıkamak daha sağlıklıdır.

Fon Perde Küvette Nasıl Yıkanır?

Fon perdesini çamaşır makinesinde değil de küvette yıkamayı tercih edenler, suyun sıcaklığını ayarlamak konusunda zorlanabilir. Bir derece yardımıyla ısıyı ölçmek büyük oranda işe yarar. 30° derecedeki bir su çok sıcak değildir ve fon perdelerin temizliği için idealdir. Aynı zamanda, deterjan miktarını iyi ayarlamanız mühimdir.

Yüksek bir hijyen için çamaşır makinesine eklenen deterjandan daha fazlası gerekir. Özellikle, lekeli kısımlara sürmek için deterjan biraz suyla karıştırılıp macun haline getirilmeli ve problemli bölgeye uygulanmalıdır. 30-45 dakika bu şekilde beklettikten sonra yavaşça ovalayarak yıkamanız ve fazla suyunu akıtması için banyoda bir köşeye asmanız gerekir. Çoğu fon perde ütü gerektirmeyen bir kumaşa sahiptir, ancak dilerseniz ütüleyebilir ve o şekilde kullanabilirsiniz.