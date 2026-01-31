Foreks şebekesine operasyon: 26 gözaltı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlere ait banka hesaplarının kullandırıldığı, yetkisiz ve izinsiz kaldıraçlı alım satım yaptırıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 2020-2022 yılları arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve yabancı para cinsinden transferler gerçekleştirilerek haksız menfaat sağlandığı belirlendi. SPK'nın hazırladığı raporda, şüphelilerin internet üzerinden izinsiz foreks işlemleri yürüttükleri, kurdukları çağrı merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaşıp yatırım yapmaya yönlendirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında suça iştirak ettiği tespit edilen 34 şüpheli hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti" suçlarından işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 6 ildeki eşzamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.