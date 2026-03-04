Forex operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı

Yatırım vaadiyle insanları dolandıran şüphelilere yönelik yapılan teknik ve saha çalışmalarında Siber polisi, dolandırıcıların Şişli'de bir iş yerini adeta bir "çağrı merkezi" gibi kullandığını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, kurdukları bu sistem üzerinden sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde "Forex yatırımı" adı altında nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

4 FARKLI PARAVAN ŞİRKET KULLANMIŞLAR

Polisin derinlemesine araştırmalarda, şebekenin güven telkin etmek ve izlerini kaybettirmek için Highmount Group, Hillnox, Nextpert Group ve Prodva Group ismiyle 4 farklı paravan şirket kullandığı tespit etti. 3 Mart günü sabah saatlerinde belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 64 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ULUSLARARASI MAĞDURLAR İÇİN İNTERPOL DEVREDE

Dolandırıcılığın boyutlarının yerel sınırları aşması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol aracılığıyla bilgi paylaşımı başlatıldı. Yurt dışında yaşayan ve bu platformlar üzerinden paralarını kaptıran mağdurların tespiti için uluslararası düzeyde resmi yazışmalar yapıldı.