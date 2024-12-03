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Giriş Tarihi: 3.12.2024 14:56 Son Güncelleme: 3.12.2024 14:56

Forex vurguncularına operasyon

Forex yatırım sistemi aracılığıyla yüksek kazanç elde etme vaadiyle vatandaşlardan 18 milyon 523 bin 602 lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 Euro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş alan 17 şüpheli yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Forex vurguncularına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Forex vurguncularına soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüphelinin, Forex yatırım sistemi aracılığıyla yüksek kazanç elde edileceğini vadederek vatandaşlardan toplam 18 milyon 523 bin 602 lira, 48 bin 675 ABD doları, 75 bin 133 Euro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş aldıkları tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Forex vurguncularına operasyon
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