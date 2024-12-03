Forex vurguncularına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Forex vurguncularına soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüphelinin, Forex yatırım sistemi aracılığıyla yüksek kazanç elde edileceğini vadederek vatandaşlardan toplam 18 milyon 523 bin 602 lira, 48 bin 675 ABD doları, 75 bin 133 Euro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş aldıkları tespit edildi.



17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.