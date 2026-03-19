Forkliftle soygun yapıp eşekle kaçmıştı: İstenen ceza belli oldu!

'KİMSE BENİ YÖNLENDİRMEDİ'

İlk olarak vitrine yöneldiğini de anlatan Mehmet Ç., "Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip, yeniden eşeğe bindim. Ahırımıza gittim. Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım. Eve geldim, babam neden Mersin'e gitmediğimi sordu. Aracın bozulduğunu, bu yüzden gidemediğimi söyledim. Kimse beni yönlendirmedi. Maddi ihtiyaçlarımdan dolayı böyle bir şey yaptım. Bir avuç içi kadar altın almıştım. Bir kısmını da olay yerinde düşürmüşüm. Aldığım altınları, babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım" ifadeleri yer aldı. Mehmet Ç., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.