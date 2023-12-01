Haberler Yaşam Haberleri “Formalite Evlilik” operasyonu… Nikah Memurları da gözaltında…
Giriş Tarihi: 1.12.2023 10:38

“Formalite Evlilik” operasyonu… Nikah Memurları da gözaltında…

Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde “Vatandaşlık” veya “Oturum İzni” alabilmeleri için formalite evlilikler başta olmak üzere usulsüz veya sahte işlemleri para karşılığında organize eden 11 kişi operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Nikah Memurları da var.

Emir SOMER Emir SOMER
“Formalite Evlilik” operasyonu… Nikah Memurları da gözaltında…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; aralarında Nikah Memurları, aracılar, bazı danışmanlık şirketi sahipleri ve çalışanları ile tercümanların da bulunduğu 11 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, usulsüz yapılan veya formalite evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin başvuruda bulunmalarını sağladıklarının ve yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Adreslerde yapılan aramalarda usulsüz olarak düzenlendiği değerlendirilen; öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen iki bin 270 euro, bin 440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Fenerbahçe deplasmanda 6 golle yenildi! Nordsjaelland, sarı-lacivertlilerin liderlik şansını zora soktu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
Özgür Özel görevden alınan TTB'ye sahip çıktı!
SON DAKİKA | Türk Tabipler Birliği hakkında flaş karar: Görevden alındılar!
Elon Musk hata yaptığının farkında
Son dakika haberi: Beşiktaş'a Dolmabahçe'de soğuk duş! Club Brugge'den Kartal'a farklı tarife...
AVM'de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu
21 yıllık evliliğin sırrı: Dünya starından ezber bozan açıklama: "Ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum!"
CHP ile İyi Parti’nin Ankara pazarlığı
ARKADAŞINA GÖNDER
“Formalite Evlilik” operasyonu… Nikah Memurları da gözaltında…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA