“Formalite Evlilik” operasyonu… Nikah Memurları da gözaltında…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; aralarında Nikah Memurları, aracılar, bazı danışmanlık şirketi sahipleri ve çalışanları ile tercümanların da bulunduğu 11 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, usulsüz yapılan veya formalite evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin başvuruda bulunmalarını sağladıklarının ve yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Adreslerde yapılan aramalarda usulsüz olarak düzenlendiği değerlendirilen; öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen iki bin 270 euro, bin 440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.