FORMULA 1 GRAND PRİX ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Meksika Grand Prix’i tarihi ve saati

Formula 1'de heyecan kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Dünya Şampiyonası'nda, yeni durak ise Meksika. Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleşecek yarış, 71 tur üzerinden yapılacak. Peki, Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;