FORMULA 1 GRAND PRİX ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Meksika Grand Prix’i tarihi ve saati

Formula 1'de heyecan kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Dünya Şampiyonası'nda, yeni durak ise Meksika. Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleşecek yarış, 71 tur üzerinden yapılacak. Peki, Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;
FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı 26 Ekim 2025 Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 4 - 4K üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
