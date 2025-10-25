Haberler Yaşam Haberleri FORMULA 1 GRAND PRİX ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 Meksika Grand Prix’i tarihi ve saati
Giriş Tarihi: 25.10.2025 16:53

Formula 1 Meksika Grand Prix’i için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 20. yarışı Meksika’da yapılacak. 71 tur üzerinden yapılacak yarış, Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek. Peki, F1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;

Formula 1'de heyecan kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Dünya Şampiyonası'nda, yeni durak ise Meksika. Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleşecek yarış, 71 tur üzerinden yapılacak. Peki, Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar;

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı 26 Ekim 2025 Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 4 - 4K üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleşecek yarış, 71 tur üzerinden yapılacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris ve son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 5'er, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

