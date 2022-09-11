Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 canlı izle ekranı ile yarış takvimi ve sıralama

Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. İtalya Grand Prix öncesinde yarışı takip etmek isteyen motor sporları tutkunu seyirciler Formula 1 canlı izle ekranı başında olacak. Peki, Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…
FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
53 tur sürecek İtalya Grand Prix yarışı 11 Eylül 2022 Pazar günü (bugün) başlıyor.
Yarışlar TSİ 16.00'da ekrana gelmeye başlayacak.
Formula 1 canlı izle ekranı S Sport ekranlarında olacak.
FORMULA 1 SIRALAMA (İTALYA GP)
1.Monaco Charles Leclerc
2.George Russell
3. Lando Norris
4. Daniel Ricciardo
5. Pierre Gasly
6. Fernando Alonso
7. Max Verstappen
8. Nyck deVries
9. Guan Yu Zhou
10. Nicholas Latifi
11. Sebastian Vettel
12. Lance Stroll
13. Sergio Perez
14. Esteban Ocon
15. Valtteri Bottas
16. Kevin Magnussen
17. Mick Schumacher
18. Carlos Sainz Jr.
19. Lewis Hamilton
20. Yuki Tsunoda