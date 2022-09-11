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Giriş Tarihi: 11.9.2022 14:27

Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 canlı izle ekranı ile yarış takvimi ve sıralama

Formula 1 canlı izle ekranı İtalya GP öncesi araştırılmaya başladı. Motor sporu tutkunları yarış öncesinde araştırılmalarını sürdürüyor. Canlı yayın ile takip etmek isteyenler Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. İtalya Monza’daki yarış öncesi sıralama ve takvim ön planda. Peki, Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 canlı izle ekranı ile yarış takvimi ve sıralama

Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. İtalya Grand Prix öncesinde yarışı takip etmek isteyen motor sporları tutkunu seyirciler Formula 1 canlı izle ekranı başında olacak. Peki, Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler…

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

53 tur sürecek İtalya Grand Prix yarışı 11 Eylül 2022 Pazar günü (bugün) başlıyor.

Yarışlar TSİ 16.00'da ekrana gelmeye başlayacak.

Formula 1 canlı izle ekranı S Sport ekranlarında olacak.

FORMULA 1 TAKVİM

11 Eylül İtalya GP

25 Eylül Rusya GP (iptal edildi)

2 Ekim Singapur GP

9 Ekim Japonya GP

23 Ekim ABD GP

30 Ekim Sao Paulo GP

20 Kasım Abu Dhabi GP

FORMULA 1 SIRALAMA (İTALYA GP)

1.Monaco Charles Leclerc

2.George Russell

3. Lando Norris

4. Daniel Ricciardo

5. Pierre Gasly

6. Fernando Alonso

7. Max Verstappen

8. Nyck deVries

9. Guan Yu Zhou

10. Nicholas Latifi

11. Sebastian Vettel

12. Lance Stroll

13. Sergio Perez

14. Esteban Ocon

15. Valtteri Bottas

16. Kevin Magnussen

17. Mick Schumacher

18. Carlos Sainz Jr.

19. Lewis Hamilton

20. Yuki Tsunoda

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Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 canlı izle ekranı ile yarış takvimi ve sıralama
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