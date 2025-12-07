FORMULA 1 HEYECANI! Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta, F1 hangi kanalda?

Formula 1 takviminin son durağı olan Abu Dabi Grand Prix, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun en görkemli ve merakla beklenen yarışı olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek olan bu final yarışı, sadece birincilik mücadelesine değil, aynı zamanda takımlar ve pilotlar arasındaki son sıralama hesaplaşmalarına da sahne olacak. Peki, Formula 1 yarışı ne zaman ve hangi kanalda?