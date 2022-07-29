Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, Macaristan'da düzenlenecek. Heyecan dolu yarışı merakla takip eden F1 severler, gözünü Formula 1 yarışı canlı izle ekranına çevrildi. Öte yandan bu sezonki yarışlarda şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 7, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti. Peki, Yarışta son durum ne, turlar ne zaman düzenlenecek? İşte Formula 1 Macaristan GP yarışı canlı yayın izle ekranı ve detaylar...