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Giriş Tarihi: 18.5.2024 09:55

Formula 1 Takvimi ve Puan Durumu 2024: 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 tutkunları, İtalya Grand Prix için yarış saatini heyecanla bekliyor. Sonuncusu Miami’de düzenlenen yarışın yeni adresi İtalya Emilia-Romagna pisti olurken nefes kesen mücadelelerin 17-29 Mayıs tarih aralığında yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak gibi sorularla araştırmalar hız kazandı. İşte 19 Mayıs 2024 Formula 1 takvimi ve puan durumu.

Formula 1 Takvimi ve Puan Durumu 2024: 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu hafta İtalya'da düzenlenen Formula 1 yarışları, hız tutkunlarının heyecanlı araştırmaları arasında yerini aldı. 2024 sezonunun 6. Yarışı olan Miami GP'de McLaren'den Lando Norris galip olmuştu. Bunun üzerine İtalya'da devan eden yarışlara ilişkin 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları gündeme geldi. İşte 19 Mayıs Formula 1 takvimi ve puan durumu.

FORMULA 1 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bu hafta sezonun 7. yarışının yapılacağı F1, 4 bin 909 metrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix sıralama turları sıralama turları geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Yarış ise 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Tüm yarışlar beIN Sports üzerinden izlenebilecek.

FORMULA 1 PUAN DURUMU
Pilotlar

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 136
2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 103
3 Charles Leclerc MON FERRARI 98
4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 83
5 Carlos Sainz ESP FERRARI 83
6 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 41
7 George Russell GBR MERCEDES 37
8 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 33
9 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 27
10 Yuki Tsunoda JPN RB HONDA RBPT 14
11 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 9
12 Oliver Bearman GBR FERRARI 6
13 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 6
14 Daniel Ricciardo AUS RB HONDA RBPT 5
15 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 1
16 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1
17 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 0
18 Zhou Guanyu CHN KICK SAUBER FERRARI 0
19 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 0
20 Valtteri Bottas FIN KICK SAUBER FERRARI 0
21 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

Takımlar

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 239
2 FERRARI 187
3 MCLAREN MERCEDES 124
4 MERCEDES 64
5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 42
6 RB HONDA RBPT 19
7 HAAS FERRARI 7
8 ALPINE RENAULT 1
9 WILLIAMS MERCEDES 0
10 KICK SAUBER FERRARI 0
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Formula 1 Takvimi ve Puan Durumu 2024: 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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