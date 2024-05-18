Formula 1 Takvimi ve Puan Durumu 2024: 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu hafta İtalya'da düzenlenen Formula 1 yarışları, hız tutkunlarının heyecanlı araştırmaları arasında yerini aldı. 2024 sezonunun 6. Yarışı olan Miami GP'de McLaren'den Lando Norris galip olmuştu. Bunun üzerine İtalya'da devan eden yarışlara ilişkin 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları gündeme geldi. İşte 19 Mayıs Formula 1 takvimi ve puan durumu.
FORMULA 1 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bu hafta sezonun 7. yarışının yapılacağı F1, 4 bin 909 metrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix sıralama turları sıralama turları geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Yarış ise 19 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Tüm yarışlar beIN Sports üzerinden izlenebilecek.
FORMULA 1 PUAN DURUMU
Pilotlar
|1
|Max Verstappen
|NED
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|136
|2
|Sergio Perez
|MEX
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|103
|3
|Charles Leclerc
|MON
|FERRARI
|98
|4
|Lando Norris
|GBR
|MCLAREN MERCEDES
|83
|5
|Carlos Sainz
|ESP
|FERRARI
|83
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|MCLAREN MERCEDES
|41
|7
|George Russell
|GBR
|MERCEDES
|37
|8
|Fernando Alonso
|ESP
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|33
|9
|Lewis Hamilton
|GBR
|MERCEDES
|27
|10
|Yuki Tsunoda
|JPN
|RB HONDA RBPT
|14
|11
|Lance Stroll
|CAN
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|9
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|FERRARI
|6
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|HAAS FERRARI
|6
|14
|Daniel Ricciardo
|AUS
|RB HONDA RBPT
|5
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|ALPINE RENAULT
|1
|16
|Kevin Magnussen
|DEN
|HAAS FERRARI
|1
|17
|Alexander Albon
|THA
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|18
|Zhou Guanyu
|CHN
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|ALPINE RENAULT
|0
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|21
|Logan Sargeant
|USA
|WILLIAMS MERCEDES
|0