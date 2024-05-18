Formula 1 Takvimi ve Puan Durumu 2024: 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu hafta İtalya'da düzenlenen Formula 1 yarışları, hız tutkunlarının heyecanlı araştırmaları arasında yerini aldı. 2024 sezonunun 6. Yarışı olan Miami GP'de McLaren'den Lando Norris galip olmuştu. Bunun üzerine İtalya'da devan eden yarışlara ilişkin 19 Mayıs Formula 1 saat kaçta, F1 İtalya Grand Prix yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları gündeme geldi. İşte 19 Mayıs Formula 1 takvimi ve puan durumu.