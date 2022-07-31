Haberler Yaşam Haberleri Formula 1 yarışları canlı izle: Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 31.7.2022 16:14 Son Güncelleme: 31.7.2022 16:14

Formula 1 yarışları canlı izle: Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı

Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı yarışı internetten takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Formula 1 yarışları kapsamında 2022 sezonunun 13’üncü yarışı Macaristan’da gerçekleştiriliyor. Yarışma internetten kesintisiz olarak takip edilebiliyor. S Sport canlı yayın linki ile Formula 1 yarışları canlı izle ekranı erişime açıldı! Formula 1 Macaristan GP sıralama turları izle!

Formula 1 yarışları canlı izle: Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı

Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı burada! Yarışı canlı olarak takip etmek isteyenler için S Sport 2 ve S Sport kanalında üyelik oluşturmak gerekiyor. İşte mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler için Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı!

FORMULA 1 MACARİSTAN GP CANLI NASIL İZLENİR?

Formula 1'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, Macaristan GP ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasından izlenebiliyor.

FORMULA 1 MACARİSTAN GP CANLI İZLE

Formula 1 Macaristan GP canlı izlemek için aşağıdaki linki tarayıcınıza yapıştırabilir, üyelik oluşturarak canlı izle ekranına ulaşabilirsiniz.

https://www.ssport.tv/

FORMULA 1 2022 GÜNCEL PUAN DURUMU

Max Verstappen: 233

Charles Leclerc: 170

Sergio Perez: 163

Carlos Sainz JR: 144

George Russell: 143

Lewis Hamilton: 127

Lando Norris: 70

Esteban Ocon: 56

Valtteri Bottas: 46

Fernando Alonso: 37

Kevin Magnussen: 22

Daniel Ricciardo: 19

Pierre Gasly: 16

Sebastian Vettel: 15

Mick Schumacher: 12

Yuki Tsunoda: 11

Guan Yu Zhou: 5

Lance Stroll: 4

Alexander Albon: 3

Nicholas Latifi: 0

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Formula 1 yarışları canlı izle: Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı
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