Formula 1 yarışları canlı izle: Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı

Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı burada! Yarışı canlı olarak takip etmek isteyenler için S Sport 2 ve S Sport kanalında üyelik oluşturmak gerekiyor. İşte mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler için Formula 1 Macaristan GP canlı izle ekranı!
FORMULA 1 MACARİSTAN GP CANLI NASIL İZLENİR?
Formula 1'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, Macaristan GP ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasından izlenebiliyor.
FORMULA 1 MACARİSTAN GP CANLI İZLE
Formula 1 Macaristan GP canlı izlemek için aşağıdaki linki tarayıcınıza yapıştırabilir, üyelik oluşturarak canlı izle ekranına ulaşabilirsiniz.
https://www.ssport.tv/
FORMULA 1 2022 GÜNCEL PUAN DURUMU
Max Verstappen: 233
Charles Leclerc: 170
Sergio Perez: 163
Carlos Sainz JR: 144
George Russell: 143
Lewis Hamilton: 127
Lando Norris: 70
Esteban Ocon: 56
Valtteri Bottas: 46
Fernando Alonso: 37
Kevin Magnussen: 22
Daniel Ricciardo: 19
Pierre Gasly: 16
Sebastian Vettel: 15
Mick Schumacher: 12
Yuki Tsunoda: 11
Guan Yu Zhou: 5
Lance Stroll: 4
Alexander Albon: 3
Nicholas Latifi: 0