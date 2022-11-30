Fortnite Battle Royale Sistem Gereksinimleri - Fortnite Battle Royale Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Son dönemde popüler olması ile pek çok oyuncunun göz bebeği olan bir oyun olarak karşımıza çıkan Fortnite Battle Royale indirmesi ücretsiz bir oyundur. İsteyen her oyuncunun bu oyuna rahat bir şekilde erişebilmesi ile; Fortnite Battle Royale minimum sistem gereksinimleri neler, Fortnite Battle Royale kaç fps ve Fortnite Battle Royale PC kaldırır mı gibi sorular internet arama motorları üzerinde bu oyunu oynamak ve bilgisayarına kurmak isteyenler tarafından sıkça aranmaya başlanmıştır. İşte detaylar…

Fortnite Battle Royale Sistem Gereksinimleri

Fortnite Battle Royale oyunu, olabildiğince oyuncunun oynayabilmesi için farklı çeşitlerdeki bilgisayar donanımlarında iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bilgisayarda Fortnite oyununu en iyi şekilde oynayabilmek için şu sistem özelliklerine sahip olmanız gerekmektedir.

Fortnite Battle Royale Önerilen Sistem Gereksinimleri:

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960, AMD R9 280 / DX11 ekran kartı

Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM

İşlemci: i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U

Bellek: 8 GB RAM veya üzeri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Fortnite Battle Royale Minimum Sistem Gereksinimleri:

Ekran Kartı: Intel HD 4000; Intel IrisPro 5200

İşlemci: Core i3-3225 3.3 GHz

Bellek: 4GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit / MacOS Mojave 10.14.6

Fortnite Battle Royale Kaç GB RAM İstiyor?

Fortnite Battle Royale oyununun bilgisayara kurabilmek ve rahat bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarın belleğinin minimum 4 GB RAM'e sahip olması gereklidir. Ancak oyun tasarımcıları tarafından oyunu daha eğlenceli şekilde oynayabilmek için tavsiye edilen bellek 8 GB RAM ve üzeridir.

Fortnite Battle Royale Kaç FPS?

FPS ayarlarını yükseltmek daha keyifli oyun deneyimi yaşamak için oldukça uygundur. Yüksek çözünürlüklü kaplama grafikleri ile oyuncular kendilerini adeta oyun içerisinde hisseder. Ancak FPS bilgisayarın sistem gereksinimlerine, internet hızına göre değişim gösterebilmektedir. Fortnite Battle Royale oyununda ise 120 FPS'ye kadar çıkmak mümkündür.