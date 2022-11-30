Haberler Yaşam Haberleri Fortnite Battle Royale Sistem Gereksinimleri - Fortnite Battle Royale Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:20 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:20

Fortnite Battle Royale Sistem Gereksinimleri - Fortnite Battle Royale Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Fortnite Battle Royale sistem gereksinimleri, son dönemde popüler olmuş ve pek çok oyuncu tarafından severek oynanılan Fortnite oyunu hakkında merak edilen en önemli konulardandır. Fortnite Battle Royale PC kaldırır mı, Fortnite Battle Royal kaç GB ram istiyor gibi sorular, bu oyunu bilgisayarına kurmak isteyen pek çok oyuncunun yanıtını bilmesi gereken sorulardandır. Bu yazımızda sizler için bu soruların yanıtlarını derledik.

Fortnite Battle Royale Sistem Gereksinimleri - Fortnite Battle Royale Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Son dönemde popüler olması ile pek çok oyuncunun göz bebeği olan bir oyun olarak karşımıza çıkan Fortnite Battle Royale indirmesi ücretsiz bir oyundur. İsteyen her oyuncunun bu oyuna rahat bir şekilde erişebilmesi ile; Fortnite Battle Royale minimum sistem gereksinimleri neler, Fortnite Battle Royale kaç fps ve Fortnite Battle Royale PC kaldırır mı gibi sorular internet arama motorları üzerinde bu oyunu oynamak ve bilgisayarına kurmak isteyenler tarafından sıkça aranmaya başlanmıştır. İşte detaylar…

Fortnite Battle Royale Sistem Gereksinimleri

Fortnite Battle Royale oyunu, olabildiğince oyuncunun oynayabilmesi için farklı çeşitlerdeki bilgisayar donanımlarında iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bilgisayarda Fortnite oyununu en iyi şekilde oynayabilmek için şu sistem özelliklerine sahip olmanız gerekmektedir.

  • Fortnite Battle Royale Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 960, AMD R9 280 / DX11 ekran kartı

  • Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM

  • İşlemci: i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U

  • Bellek: 8 GB RAM veya üzeri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

  • Fortnite Battle Royale Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • Ekran Kartı: Intel HD 4000; Intel IrisPro 5200

  • İşlemci: Core i3-3225 3.3 GHz

  • Bellek: 4GB RAM

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit / MacOS Mojave 10.14.6

Fortnite Battle Royale Kaç GB RAM İstiyor?

Fortnite Battle Royale oyununun bilgisayara kurabilmek ve rahat bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarın belleğinin minimum 4 GB RAM'e sahip olması gereklidir. Ancak oyun tasarımcıları tarafından oyunu daha eğlenceli şekilde oynayabilmek için tavsiye edilen bellek 8 GB RAM ve üzeridir.

Fortnite Battle Royale Kaç FPS?

FPS ayarlarını yükseltmek daha keyifli oyun deneyimi yaşamak için oldukça uygundur. Yüksek çözünürlüklü kaplama grafikleri ile oyuncular kendilerini adeta oyun içerisinde hisseder. Ancak FPS bilgisayarın sistem gereksinimlerine, internet hızına göre değişim gösterebilmektedir. Fortnite Battle Royale oyununda ise 120 FPS'ye kadar çıkmak mümkündür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
Şaka mısınız siz?
SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı... Büyük vefasızlık!
Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'da Osman Bey gemileri yakıyor!
Yok mu Ayşe’yi burslu okutacak bir tıp fakültesi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fortnite Battle Royale Sistem Gereksinimleri - Fortnite Battle Royale Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA