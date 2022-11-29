Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri - Forza Horizon 4 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Çok sayıda kişinin oynadığı bir video oyunu olan Forza Horizon 4 oyununda sistem gereksinimleri merak edilmiştir. Popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri de çok sık araştırılmıştır. Özellikle hız tutkunlarının tercih ettiği Forza Horizon 4 kaç Gb ram istiyor ve minimum PC gereksinimleri neler soruları önem kazanmıştır. Forza Horizon 4 PC kaldırır mı veya kaç fps? Bu yazımızın devamında oyun hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri hakkında merak edilenler sizlerle.

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri

Severek oynanan video oyunları arasında yer alan Forza Horizon 4 oyununun sistem gereksinimleri çoğu kullanıcı tarafından araştırılmıştır. Forza Horizon 4 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir;

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia 650TI / AMD R7 250x

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 oyununun önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 970 / AMD RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 PC Kaldırır Mı

Milyonlarca kişinin zevkle oynadığı Forza Horizon 4 oyunu PC kaldırır mı sorusu merak edilmiştir. Bu tür oyunlar için bilgisayarın işletim sistemi Xbox One, Windows 3.0 veya daha üstü olması gerekecektir.

Forza Horizon 4 Kaç GB Ram İstiyor

Forza Horizon 4 oyununun kaç GB ram istediği kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Bilgisayarın işletim sistemi, oyunu oynarken önemli bir detaydır. Bu durumda oyun için en az 8 Gb ram gerekecektir. Aynı zamanda Forza Horizon 4'ü çalıştırmak için 12 veya üzeri bir sürüm gerekecektir.

Forza Horizon 4 KAÇ FPS

Forza Horizon 4 oyununda merak edilen sorulardan birisi, bu oyunun kaç fps olduğudur. En sevilen oyunlardan birisi olan Forza Horizon 4 akıcı oynamak isteyenler için önemlidir. Bu sebeple 8 Gb ram içinde düşük ayarlarda 50-60 fps yeterli olacaktır.