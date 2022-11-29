Haberler Yaşam Haberleri Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri - Forza Horizon 4 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:08 Son Güncelleme: 29.11.2022 15:09

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri - Forza Horizon 4 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Playground Games tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan yarış oyunu Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri oyun severler tarafından sıkça araştırılmıştır. Peki, oldukça eğlenceli olan Forza Horizon 4 PC kaldırır mı ya da kaç Gb ram istiyor? Çok kez oynanan Forza Horizon 4 kaç fps olduğu da merak edilmiştir. Milyonlarca insanın tercih ettiği oyun olan Forza Horizon 4 minimum PC gereksinimleri neler? Bu yazımızda sizler için Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri ve merak edilen tüm sorulara dair bilgilere yer verdik.

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri - Forza Horizon 4 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Çok sayıda kişinin oynadığı bir video oyunu olan Forza Horizon 4 oyununda sistem gereksinimleri merak edilmiştir. Popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri de çok sık araştırılmıştır. Özellikle hız tutkunlarının tercih ettiği Forza Horizon 4 kaç Gb ram istiyor ve minimum PC gereksinimleri neler soruları önem kazanmıştır. Forza Horizon 4 PC kaldırır mı veya kaç fps? Bu yazımızın devamında oyun hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri hakkında merak edilenler sizlerle.

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri

Severek oynanan video oyunları arasında yer alan Forza Horizon 4 oyununun sistem gereksinimleri çoğu kullanıcı tarafından araştırılmıştır. Forza Horizon 4 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir;

  • İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

  • İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVidia 650TI / AMD R7 250x

  • DirectX: Sürüm 12

  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 oyununun önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

  • İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

  • Bellek: 12 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVidia GTX 970 / AMD RX 470

  • DirectX: Sürüm 12

  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 PC Kaldırır Mı

Milyonlarca kişinin zevkle oynadığı Forza Horizon 4 oyunu PC kaldırır mı sorusu merak edilmiştir. Bu tür oyunlar için bilgisayarın işletim sistemi Xbox One, Windows 3.0 veya daha üstü olması gerekecektir.

Forza Horizon 4 Kaç GB Ram İstiyor

Forza Horizon 4 oyununun kaç GB ram istediği kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Bilgisayarın işletim sistemi, oyunu oynarken önemli bir detaydır. Bu durumda oyun için en az 8 Gb ram gerekecektir. Aynı zamanda Forza Horizon 4'ü çalıştırmak için 12 veya üzeri bir sürüm gerekecektir.

Forza Horizon 4 KAÇ FPS

Forza Horizon 4 oyununda merak edilen sorulardan birisi, bu oyunun kaç fps olduğudur. En sevilen oyunlardan birisi olan Forza Horizon 4 akıcı oynamak isteyenler için önemlidir. Bu sebeple 8 Gb ram içinde düşük ayarlarda 50-60 fps yeterli olacaktır.

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Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri - Forza Horizon 4 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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