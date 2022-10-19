Foseptik çukuruna düşen minik Naz Gül torağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün evlerinin bahçesinde oyun oynarken fosseptik çukuruna düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Naz Gül Akduman'ın daha önceden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşadığı 1 hafta önce yeni evine taşındıkları ortaya çıktı. Minik Naz Gül'ün naaşı otopsi yapıldıktan sonra Kozan ilçesinde toprağa verilmek üzere amcası Ramazan Akduman'a teslim edildi. Güneri Mahallesi Mezarlığı'na toprağa verilen minik Naz Gül'ün annesi Sevgi ve babası Mehmet Akduman, güçlükle ayakta durdu.

KIZININ TERLİĞİNİ GÖRDÜ

Olay önceki gün, Güner Mahallesi Cambazlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mobilyacılık yapan Mehmet Akduman (27) iş geri 1 hafta önce eşi Sevgi Akduman (27) ve 4 yaşındaki kızı Naz Gül ile 2 yaşındaki oğlu Oğuz Akduman'la Adana'nın Kozan ilçesine taşındı. Minik Naz Gül, kardeşi ve arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı sırada bir anda ortadan kayboldu. Evladını aramaya başlayan anne Sevgi Akduman komşusunun arsasında bulunan ve kapağı kırık foseptik çukurunun dışında kızının terliğini gördü.

ANNE BABANIN YÜREĞİ PARÇALANDI

Küçük Naz Gül'ün foseptiğe düşme ihtimali üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından yaklaşık 4 metre derinliğindeki foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı. Anne Sevgi Akduman'ın kızının çukurdan çıkarılırken kucağındaki oğlu Oğuz'a sarılarak çaresiz bekleyişi yürekleri dağlarken acı haberi işte alan baba Mehmet Akduman sinir krizi geçirdi.

ANNE BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Naz Gül'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bahçedeki foseptiğin açık olan kapağı ise görevliler tarafından kapatıldı.

Otopsisi tamamlanan Naz Gül'ün cenazesini, amcası Ramazan Akduman teslim aldı. Cenaze aracına konulan Naz Gül'ün naaşı, defnedilmek üzere Kozan'a götürüldü. Naz Gül Akduman'ın cenazesi, Güneri Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Naz Gül'ün annesi Sevgi ve babası Mehmet Akduman, güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından küçük Naz Gül'ün cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.