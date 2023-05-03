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Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:50 Son Güncelleme: 3.5.2023 09:52

Fotoğrafa yorum yaptı canından oldu

Adana’da bir yıl önce öldürülen Fatih Turhan’ın duvarda asılı fotoğrafına “Rahmetli çok iyi bir insan değil” diye yorum yapan Murat Daş, Turhan’ın üvey kardeşi tarafından öldürüldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Fotoğrafa yorum yaptı canından oldu

Adana'da 1 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitiren Fatih Turhan için ailesi mevlid düzenledi. Fatih Turhan'ın ölüm yıl dönümündeki mevlide katılamayan Murat Daş (51), daha sonra başsağlığı dilemek için Turhan ailesinin kıraathanesine gitti. Murat Daş, iş yerinde Fatih Turhan'ın üvey kardeşi Yıldıray Ç. ile (50) sohbet etmeye başladı. Daş, bir süre sonra Fatih Turhan'ın duvarda asılı olan fotoğrafını görünce "Rahmetli çok iyi bir insan değildi, yanlışları vardı" diye yorum yaptı. Yıldıray Ç.'de üvey ağabeyi hakkında olumsuz yorum yapan Daş'ı silahla öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Yıldıray Ç. tutuklandı.

OLUMSUZ YORUM YAPTI

Olay Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18031 sokakta bulunan kıraathanede meydana geldi. Turhan ailesi, 24 Nisan 2020 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Turhan'ın ölüm yıl dönümünde mevlid yaptı. Bu programa katılamayan tanıdığı Murat Daş, 1 Mayıs günü Turhan ailesinin kıraathanesine gitti. Turhan'ın üvey kardeşi Yıldıray Ç. ile buluşan Murat Daş, bir süre sohbet etti. Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan'ın fotoğrafını gören Daş, "Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı" dedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Üvey ağabeyi için yapılan olumsuz yoruma sinirlenen Yıldıray Ç., Daş'a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yıldıray Ç., Daş'ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Murat Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Yıldıray Ç., üvey ağabeyine küfrettiği için Murat Daş'ı vurduğunu belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Fotoğrafa yorum yaptı canından oldu
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