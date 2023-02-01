Fotoğrafçı Barış Erkek’ten selfie çekme tüyoları

"Selfie, yaşlısından gencine herkesin kullandığı bir fotoğraf çekme stili haline geldi" diyen fotoğrafçı Barış Erkek, beğeni yağmuruna tutulan selfie'lerin sırlarını açıkladı. Başarılı fotoğrafçı, 'mükemmel selfie'nin püf noktalarını madde madde sıraladı. İşte iyi selfie çekmenin yolları:

1- Işığı doğru ayarlayın

Selfie çekerken yapılan en büyük hatalardan biri, tepeden yansıyan ışıkları önemsememektir. Ampul gibi bir ışık kaynağının altında poz verdiğiniz zaman, fotoğrafta yüzünüzün yarısı aydınlık, yarısı karanlık çıkar. Bu da doğal olmayan bir görüntü oluşturur. Mutlaka ışığı karşınıza alarak selfie çekmeye çalışın.



2- Kolunuzu fazla uzatmayın

Fotoğrafta uzun bir kol, iyi bir görüntü oluşturmaz. Üstelik kolunuz olduğundan daha büyük çıkabilir ve güzel bir kare yakalamaya çalışırken korkutucu bir görüntü ortaya çıkarabilirsiniz. O nedenle kolunuzu çok fazla uzatmayın.



3- Kameranın açısını değiştirin

En iyi selfie'ler için düz açılardan uzak durun. Kamerayı görüş açınızdan biraz yukarıda tutarak hafif sola ya da sağa doğru kaydırın. Daha sonra en iyi göründüğünüz açıyı belirleyip fotoğrafınızı çekin.



4- Yapaylıktan uzak durun

Anlamsız hareketlerden, dudak bükme gibi alışkanlıklardan artık vazgeçmek gerekiyor. Yapaylıktan uzak, doğal ve içten bir gülümseme ile mükemmel selfie'yi çekmeniz işten bile değil.



5- Arka plana dikkat

En iyi selfie'nin yolu, arka plandan da geçiyor. Fotoğraf çekerken arkanızdaki görüntünün düzenli ve hatta sade olmasına dikkat edin. Karışık arka planlardansa sade bir görüntü istediğiniz kareyi elde etmenizi sağlayacak.



6- Kamera lensi kullanın

Selfie akımıyla birlikte üreticiler ön kamera teknolojisine odaklandı, cep telefonları için lensler üretilmeye başlandı. Bu lenslerle profesyonel fotoğraf makinesinden çıkmış gibi selfie'ler elde edebilirsiniz.



7- Selfie çubuğunu deneyin

Selfie çubuğu, özellikle manzaralı ya da kalabalık selfie'lerde kurtarıcınız olacak!



8- Yalnız olmayın

Tabii ki yalnız selfie'ler de çekebilirsiniz ama bana güvenin; arkadaşlarınızla poz vermeniz ya da yanınızda bir evcil hayvanın durması selfie'nizi çok daha dikkat çekici hale getirecek.



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