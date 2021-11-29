Fotokapanlar sayesinde kurtuldular

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor.

Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanların gelişimi düzenli olarak takip ediliyor.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Ülkenin bioçeşitlilik haritasının fotokopanlar sayesinde çıkarıldığını belirten Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez yabani hayvanların popülasyonunun artması ve avcıların hedefi olmaması için alınan tedbirlerin her geçen gün arttığının altını çizdi.

DRONLARLA TAKİP

Ekiplerin, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlar sayesinde yok olmaya yüz kızıl geyik, yaban keçisi, karaca, Anadolu yaban koyunu, ceylan, dağ ceylanı, çengel boynuzlu dağ keçisi, çizgili sırtlan, alageyik, dağ horozu, sülün, toy, kara akbaba, çöl varanı, karakulak, Fırat kaplumbağası, bozayı gibi hayvanların popülasyonunun her geçen gün arttığını belirten Üzmez, "Bundan yaklaşık 10 yıl önce Kahramanmaraş'ta yaban keçisi popülasyonu yok denecek kadar azdı. En son 2020 yılı sonunda yaptığımız envanter çalışmasında Kahramanmaraş sınırlarındaki yaban keçisi popülasyonunun 1000'in üzerine çıktığını tespit ettik. Tabi bu artıştaki en önemli etkenlerden biri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün av kontrollerindeki fotokapan, dron ve arazi taşıtları. Hareket ve ısıya duyarlı sensörlerden sağlanan görüntü ve videolar anlık olarak genel müdürlüğümüze aktarılmakta bu da kaçak avcılığın önüne geçmekte. 2012-2020 yılları arasında zarar gören 57.977 yaban hayvanının 30.485 âdeti, 2021 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla ise zarar gören 7.837 adet yaban hayvanının 3.664 adedi tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı." dedi.

YEM DAĞITILIYOR

Soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları da devam ettiklerini belirten DKMP Genel Müdürü Üzmez, "Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda yangından etkilenen yaban hayvanları için de hızlı şekilde yem ve su yalakları oluşturuldu. Bu alanlarda yaban hayatı için yemleme çalışmalarına da ağırlık verildi." diye konuştu.