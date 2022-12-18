FRANSA KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası'nda heyecan dolu gün geldi! Finalde boy gösterecek olan Fransa milli takımı kadrosu ile futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Kupanın sahibinin hangi takım olacağı merakla bekleniyor. Paris Saint-Germain'in yıldızlarından Kylian Mbappé'nin oldukça önemli bir rol oynadığı kadroda, birbirinden dikkat çeken isimler de yer alıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var? İşte Fransa kadrosu ve detaylar.
|POZİSYON
|OYUNCU
|DOĞUM TARİHİ
|OYNADIĞI TAKIM
|GK
|Hugo Lloris
|Dec 26, 1986
|Tottenham
|GK
|Alphonse Areola
|Feb 27, 1993
|West Ham United
|GK
|Steve Mandanda
|Mar 28, 1985
|Rennes
|DF
|Benjamin Pavard
|Mar 28, 1996
|Bayern Munich
|DF
|Jules Kounde
|Nov 12, 1998
|Barcelona
|DF
|Raphael Varane
|Apr 25, 1993
|Man Utd
|DF
|Axel Disasi
|Mar 11, 1998
|PSG
|DF
|William Saliba
|Mar 24, 2001
|Arsenal
|DF
|Theo Hernandez
|Oct 6, 1994
|AC Milan
|DF
|Ibrahima Konate
|May 25, 1999
|Liverpool
|DF
|Dayot Upamecano
|Oct 27, 1998
|Bayern Munich
|MF
|Adrien Rabiot
|Apr 3, 1995
|Juventus
|MF
|Aurelien Tchouaméni
|Jan 27, 2000
|Real Madrid
|MF
|Youssouf Fofana
|Jan 10, 1999
|Monaco
|MF
|Matteo Guendouzi
|Apr 14, 1999
|Marseille
|MF
|Jordan Veretout
|Mar 1, 1999
|Marseille
|MF
|Eduardo Camavinga
|Nov 10, 2002
|Real Madrid
|FW
|Kingsley Coman
|Jun 13, 1996
|Bayern Munich
|FW
|Kylian Mbappe
|Dec 20, 1998
|PSG
|FW
|Olivier Giroud
|Sept 30, 1986
|AC Milan
|FW
|Antoine Griezmann
|Mar 21, 1991
|Atletico Madrid
|FW
|Ousmane Dembele
|May 15, 1997
|Barcelona
|FW
|Randal Kolo Muani
|Dec 5, 1998
|Eintracht Frankfurt
|FW
|Marcus Thuram
|Aug 6, 1997
|Borussia Monchengladbach