FRANSA KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası'nda heyecan dolu gün geldi! Finalde boy gösterecek olan Fransa milli takımı kadrosu ile futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Kupanın sahibinin hangi takım olacağı merakla bekleniyor. Paris Saint-Germain'in yıldızlarından Kylian Mbappé'nin oldukça önemli bir rol oynadığı kadroda, birbirinden dikkat çeken isimler de yer alıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var? İşte Fransa kadrosu ve detaylar.