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Giriş Tarihi: 18.12.2022 14:29

FRANSA KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosu, final gününde binlerce futbolseverin merak konusu. Tüm dünya bugünkü final maçına kilitlendi. Kylian Mbappé’nin finalde boy göstereceği takımda yer alan diğer isimler araştırma konusu haline gelirken Horozlar kupanın sahibi olabilecek mi merak konusu. Peki, 2022 Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var? İşte Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda yer alan o isimler ve tüm detaylar.

FRANSA KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası'nda heyecan dolu gün geldi! Finalde boy gösterecek olan Fransa milli takımı kadrosu ile futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Kupanın sahibinin hangi takım olacağı merakla bekleniyor. Paris Saint-Germain'in yıldızlarından Kylian Mbappé'nin oldukça önemli bir rol oynadığı kadroda, birbirinden dikkat çeken isimler de yer alıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var? İşte Fransa kadrosu ve detaylar.

Dünya Kupası'nda tarih yazılacak! Messi mi, Mbappe mi?

POZİSYON OYUNCU DOĞUM TARİHİ OYNADIĞI TAKIM
GK Hugo Lloris Dec 26, 1986 Tottenham
GK Alphonse Areola Feb 27, 1993 West Ham United
GK Steve Mandanda Mar 28, 1985 Rennes
DF Benjamin Pavard Mar 28, 1996 Bayern Munich
DF Jules Kounde Nov 12, 1998 Barcelona
DF Raphael Varane Apr 25, 1993 Man Utd
DF Axel Disasi Mar 11, 1998 PSG
DF William Saliba Mar 24, 2001 Arsenal
DF Theo Hernandez Oct 6, 1994 AC Milan
DF Ibrahima Konate May 25, 1999 Liverpool
DF Dayot Upamecano Oct 27, 1998 Bayern Munich
MF Adrien Rabiot Apr 3, 1995 Juventus
MF Aurelien Tchouaméni Jan 27, 2000 Real Madrid
MF Youssouf Fofana Jan 10, 1999 Monaco
MF Matteo Guendouzi Apr 14, 1999 Marseille
MF Jordan Veretout Mar 1, 1999 Marseille
MF Eduardo Camavinga Nov 10, 2002 Real Madrid
FW Kingsley Coman Jun 13, 1996 Bayern Munich
FW Kylian Mbappe Dec 20, 1998 PSG
FW Olivier Giroud Sept 30, 1986 AC Milan
FW Antoine Griezmann Mar 21, 1991 Atletico Madrid
FW Ousmane Dembele May 15, 1997 Barcelona
FW Randal Kolo Muani Dec 5, 1998 Eintracht Frankfurt
FW Marcus Thuram Aug 6, 1997 Borussia Monchengladbach
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FRANSA KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Fransa milli takımı kadrosunda kimler var?
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