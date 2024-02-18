Fransa kahraman Türk’ü konuşuyor

Yıllardır Fransa'da yaşayan Türk boksör Kemal Altınpınar'ın gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Montereau kentinde oturduğu 3 katlı apartmanda 14 Kasım günü yangın çıktı. Bina sakinleri hemen oturdukları daireden çıkarken Altınpınar, 77 yaşındaki komşusunun dışarı çıkamadığını fark etti. Tüm cesaretini toplayıp binaya giren Altınpınar, komşusunu alevlerin arasından kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 1 ay boyunca yoğun bakımda kalan yaşlı adam sağlığına kavuştu.Kemal Altınpınar'ın bu kahramanlığı Fransa'da çok konuşuldu. Montereau Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'nin tebrik ettiği Altınpınar'a göstermiş olduğu davranıştan dolayı cesaret madalyası takdim edildi. Kemal Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım. Çok duman vardı, herkes kaçtı. Ama ben balkondan girerek kurtardım. Hastanedeki tedavisinin ardından hayata tutundu. Yaptığım bu hareket bana gurur verdi. Bunun karşılığında da bana cesaret madalyası takdim edildi" dedi.Kemal Altınpınar sadece göstermiş olduğu cesaretle değil, spor müsabakalarında elde ettiği başarılarla da Fransa'da adından sıkça söz ettiriyor. Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar, daha önce de bir yılda aldığı 3 altın kemerle Fransa'da yılın sporcusu seçilmişti.