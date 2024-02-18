Haberler Yaşam Haberleri Fransa kahraman Türk’ü konuşuyor
Giriş Tarihi: 18.2.2024

Fransa kahraman Türk’ü konuşuyor

Fransa’da yaşayan Türk boksör Kemal Altınpınar, kendisinin de oturduğu binada çıkan yangında, evinden çıkamayan 77 yaşındaki komşusunu kurtardı. Montereau kentinde kahraman ilan edilen Altınpınar’a, belediye başkanlığı ve valilikten cesaret madalyası verildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Fransa kahraman Türk’ü konuşuyor
Yıllardır Fransa'da yaşayan Türk boksör Kemal Altınpınar'ın gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Montereau kentinde oturduğu 3 katlı apartmanda 14 Kasım günü yangın çıktı. Bina sakinleri hemen oturdukları daireden çıkarken Altınpınar, 77 yaşındaki komşusunun dışarı çıkamadığını fark etti. Tüm cesaretini toplayıp binaya giren Altınpınar, komşusunu alevlerin arasından kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 1 ay boyunca yoğun bakımda kalan yaşlı adam sağlığına kavuştu.



CESARET MADALYASI VERİLDİ
Kemal Altınpınar'ın bu kahramanlığı Fransa'da çok konuşuldu. Montereau Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'nin tebrik ettiği Altınpınar'a göstermiş olduğu davranıştan dolayı cesaret madalyası takdim edildi. Kemal Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım. Çok duman vardı, herkes kaçtı. Ama ben balkondan girerek kurtardım. Hastanedeki tedavisinin ardından hayata tutundu. Yaptığım bu hareket bana gurur verdi. Bunun karşılığında da bana cesaret madalyası takdim edildi" dedi.

YILIN SPORCUSU SEÇİLMİŞTİ
Kemal Altınpınar sadece göstermiş olduğu cesaretle değil, spor müsabakalarında elde ettiği başarılarla da Fransa'da adından sıkça söz ettiriyor. Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar, daha önce de bir yılda aldığı 3 altın kemerle Fransa'da yılın sporcusu seçilmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa kahraman Türk’ü konuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA