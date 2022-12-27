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Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:52 Son Güncelleme: 27.12.2022 11:53

Fransa'da öldürülen üniversiteli Akın’ın cenazesi Trabzon'a getiriliyor

Fransa'nın başkenti Paris’te kimliği belirsiz saldırgan tarafından 15 Aralık’ta okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen Akın Genç’in (19) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon’a götürülmek üzere yola çıkarıldı...

DHA
Fransa’da öldürülen üniversiteli Akın’ın cenazesi Trabzon’a getiriliyor

Acı olay, 15 Aralık'ta Paris'te Aulnay Sous Bois'te meydana geldi. Kentte, güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 2 kardeşi olan ve ailesiyle yaşayan Akın Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için başlatılan süreci Türk makamları da yakından takip ederken, otopsi işlemleri tamamlanan Genç'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı.

Genç için Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Camisi'nde dün cenaze namazı kılındı. Genç'in tabutu üzerine gönül verdiği takım olan Trabzonspor'un bordo-mavili bayrağı örtüldü. Paris'ten bugün uçakla İstanbul oradan ise Trabzon'a getirilecek cenaze yarın Çaykara ilçesinde kılınacak namazın ardından Köknar Mahallesi'nde toprağa verilecek...

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Fransa'da öldürülen üniversiteli Akın’ın cenazesi Trabzon'a getiriliyor
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