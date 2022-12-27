Fransa’da öldürülen üniversiteli Akın’ın cenazesi Trabzon’a getiriliyor

Acı olay, 15 Aralık'ta Paris'te Aulnay Sous Bois'te meydana geldi. Kentte, güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 2 kardeşi olan ve ailesiyle yaşayan Akın Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisinin başlattığı soruşturma sürüyor.