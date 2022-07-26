Fransız damada Kütahya’da Türk usulü düğün

Damat Olivier Tiricot, "Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkleri çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Çifte nikah sonrası Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın il dışında olması sebebiyle, kentin simgesi olan bir adet çini tabak, başkan ve müdürlüğü adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli Fatma Akcan Budak tarafından takdim edildi.