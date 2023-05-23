Fransız turistin sır ölümü... Mide küçültme ameliyatına geldi banyoda ölü bulundu

Odaya gelen doktorlar Dalila Soudani'nin hayatta olmadığını belirledi. Hastaneye polis çağırıldı. Oda ve ceset üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından da Dalila Soudani'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında bulunan boş enjektör de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi.