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Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:36 Son Güncelleme: 23.5.2023 11:38

Fransız turistin sır ölümü... Mide küçültme ameliyatına geldi banyoda ölü bulundu

İstanbul’a mide küçültme ameliyatı için geldiği öğrenilen Fransız kadın turist Dalila Soudani (44) ameliyat tahlilleri için yattığı hastanenin banyosunda ölü olarak bulundu. Dalila Soudani’nin yanında boş bir enjektör de vardı. Dalila Soudani’nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp’ta yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fransız turistin sır ölümü... Mide küçültme ameliyatına geldi banyoda ölü bulundu

Dalila Soudani, geçtiğimiz hafta mide küçültme ameliyatı için İstanbul'a geldi. Geçen cuma günü Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye gitti. Burada kendisine ameliyat öncesi tetkikler yapıldı. Ertesi gün için ameliyat kararı alınarak hastanede odaya yerleştirildi. Ertesi sabah saat 07.30 sıralarında ameliyat saati yaklaştığında hastanede görevli hemşire odasına gitti.

Odaya giren hemşire Dalila Soudani'yi odanın banyosunda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yanında bir de boş enjektör vardı. Dalila Soudani'nin nefes almadığını fark eden hemşire hemen ekip arkadaşlarına haber verdi.

Odaya gelen doktorlar Dalila Soudani'nin hayatta olmadığını belirledi. Hastaneye polis çağırıldı. Oda ve ceset üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından da Dalila Soudani'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında bulunan boş enjektör de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi.

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Fransız turistin sır ölümü... Mide küçültme ameliyatına geldi banyoda ölü bulundu
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