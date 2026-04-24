Fransız ve İngiliz anıtlarında anma programı düzenlendi

İlk tören Fransız Askeri Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Fransız Askerî Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törende yapılan konuşmada, geçmişin acı hatıralarına rağmen bugün kurulan ortak hafızaya dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: "Türkleri, bizleri, çocuklarımızı andığımızda bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Onları burada, yan yana yattığımız bu topraklarda andığımızda bizi yalnız bırakmadıkları için de ayrıca minnet duyuyoruz." Programda yapılan konuşmaların ardından, Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Zellanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro ve savaşta yer alan ülkelerin temsilcileri anıta çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Fransa milli marşları okundu. Törenin devamında mezarlara karanfil bırakıldı.

Ardından İngiliz Helles Anıtı'nda düzenlenen törene geçildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dualar edildi ve İncil'den bölümler okundu. Tören kapsamında Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman ve yabancı ülke temsilcileri anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla program sona erdi. Şehitler Abidesi'ndeki ana programa katılan heyetler, her iki anma töreninde de hazır bulundu.