Haberler Yaşam Haberleri Freedos Nedir? Freedos Laptop Alınır Mı, Windows ile Arasındaki Fark Nedir?
Giriş Tarihi: 2.6.2023 10:52 Son Güncelleme: 2.6.2023 10:52

Freedos Nedir? Freedos Laptop Alınır Mı, Windows ile Arasındaki Fark Nedir?

Bilgisayar alırken, ürün özellikleri kısmında işletim sisteminin freedos olduğunu görebilirsiniz. Peki, freedos nedir? Freedos ne demek sorusunu araştırırken bu ürünleri alıp almayacağınıza da karar verebilirsiniz. Freedos işletim sistemi özellikleri neler sorusunun cevabı için bilgisayar kaynaklarından da istifade edebilirsiniz. Freedos laptop alınır mı ve freedos ile windows arasındaki fark gibi konuları sizler için araştırdık.

Freedos Nedir? Freedos Laptop Alınır Mı, Windows ile Arasındaki Fark Nedir?

Freedos nedir araştırması, bilgisayar alacakların öncelikli olarak araştırdığı bir konudur. Freedos ne demek konusu bilgisayar almadan önce cevabı bulunması gereken bir sorudur. Freedos işletim sistemi özellikleri neler, genel kültür anlamında da önemli bir sorudur. Freedos laptop alınır mı diye düşünebilirsiniz. Bu işletim sistemine sahip bilgisayarları almak tamamen kişisel tercihtir. Freedos ile windows arasındaki fark yazımızın devamında.

Freedos Nedir?

Teknoloji mağazaları ya da e-ticaret sitelerinde incelediğiniz bilgisayarların bir kısmının işletim sistemi özelliklerinde freedos yazar. Freedos, adından da anlaşılacağı gibi bilgisayarın işletim sisteminde herhangi bir yüklemenin olmadığı anlamına gelir. Kısacası bu bilgisayarların içinde herhangi bir şey yüklü değildir. Bilgisayarı açtığınızda karşınıza siyah dos ekranı çıkar. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların her ikisinde de freedos işletim sistemine sahip bilgisayarlar olabilir.

Freedos İle Windows Arasındaki Fark

Bilgisayarların işletim sistemleri genellikle Windows tabanlıdır. Yani bilgisayarda kurulu olan işletim sistemi, bilgisayarı satın aldığınız andan itibaren aktif şekilde kullanmanızı sağlar. Windows işletim sistemleri her yıl güncellenir ve yeni bir işletim sistemi piyasaya sürülür. Bu sayede bilgisayarın güncel olması sağlanır.

Freedos bilgisayarlarda, bilgisayarın hard diskinde herhangi bir işletim sistemi olmadığı için bilgisayara kendiniz yükleme yapmalısınız. Örneğin Windows 10 işletim sistemini kendiniz manuel olarak bu bilgisayara yükleyebilirsiniz. Bilgisayarın driver çeşitleri yüklenerek bilgisayar kullanılmaya başlanır. Söz konusu bilgisayarlar işletim sistemi yüklü olmadan satıldığı için çok daha cazip fiyata satılmaktadır. Kendiniz işletim sistemini yükleyebiliyorsanız ya da bilgisayarcıya bu yükleme işlemini yaptırmayı düşünüyorsanız freedos bilgisayarları gönül rahatlığı ile satın alabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Leman Dergisi'nden yeni kalkışma iması! Gezi ihanetinden övgüyle söz ettiler
Ekrem İmamoğlu deprem paralarını yandaşa aktarmış! Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı: Reklam için 908 milyon harcandı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu hezimetin faturasını kendisinden başka herkese kesti: Tüm CHP MYK üyeleri istifa etti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a çağrı: Artık çalışmaya başla
Ankara'da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş'ın harcadığı rakam dudak uçuklattı
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir
Dönüşüm kampanyasına rekor talep: Başvuru 1 milyonu geçti
Mehmet Barlas'ın vefatı medya camiasını yasa boğdu! Çalışma arkadaşları usta gazeteciyi anlattı: Yeri dolmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Freedos Nedir? Freedos Laptop Alınır Mı, Windows ile Arasındaki Fark Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA