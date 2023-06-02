Freedos Nedir? Freedos Laptop Alınır Mı, Windows ile Arasındaki Fark Nedir?

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Freedos Nedir?

Teknoloji mağazaları ya da e-ticaret sitelerinde incelediğiniz bilgisayarların bir kısmının işletim sistemi özelliklerinde freedos yazar. Freedos, adından da anlaşılacağı gibi bilgisayarın işletim sisteminde herhangi bir yüklemenin olmadığı anlamına gelir. Kısacası bu bilgisayarların içinde herhangi bir şey yüklü değildir. Bilgisayarı açtığınızda karşınıza siyah dos ekranı çıkar. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların her ikisinde de freedos işletim sistemine sahip bilgisayarlar olabilir.

Freedos İle Windows Arasındaki Fark

Bilgisayarların işletim sistemleri genellikle Windows tabanlıdır. Yani bilgisayarda kurulu olan işletim sistemi, bilgisayarı satın aldığınız andan itibaren aktif şekilde kullanmanızı sağlar. Windows işletim sistemleri her yıl güncellenir ve yeni bir işletim sistemi piyasaya sürülür. Bu sayede bilgisayarın güncel olması sağlanır.

Freedos bilgisayarlarda, bilgisayarın hard diskinde herhangi bir işletim sistemi olmadığı için bilgisayara kendiniz yükleme yapmalısınız. Örneğin Windows 10 işletim sistemini kendiniz manuel olarak bu bilgisayara yükleyebilirsiniz. Bilgisayarın driver çeşitleri yüklenerek bilgisayar kullanılmaya başlanır. Söz konusu bilgisayarlar işletim sistemi yüklü olmadan satıldığı için çok daha cazip fiyata satılmaktadır. Kendiniz işletim sistemini yükleyebiliyorsanız ya da bilgisayarcıya bu yükleme işlemini yaptırmayı düşünüyorsanız freedos bilgisayarları gönül rahatlığı ile satın alabilirsiniz.