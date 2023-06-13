Fren Operasyonu’nda 13 tutuklama

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince geçtiğimiz hafta uluslararası oto kaçakçılarına yönelik 'Fren Operasyonu' gerçekleştirildi. Konya merkezli olmak üzere Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara ve Antalya'da 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında yaklaşık 240 milyon TL değerinde 115 aracı Türkiye'ye getirdiği belirlenmişti.

İSTEĞE VE İHTİYACA GÖRE ARAÇ GETİRMİŞLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kocaeli'nde gözaltına alınan örgütün önemli ismi Oktay K'nın işlerin yurtdışı ayağını organize ettiği, isteğe ve ihtiyaca göre hangi araçların kim tarafından getirileceğini belirlediği belirtildi. Konya'da gözaltına alınan örgütün diğer önemli ismi Oktay G'nin ise araçları parçalama işlerini yaptırdığı, örgüt üyelerinin araç parçalatmak için bu isme ulaştığı, Konya'ya getirilen araçların buralarda parçalandığı kaydedildi. Oktay G'nin bu işlerde profesyonel olduğu, parçalanacak araç geldiğinde Oktay K. ile irtibat kurduğu tespit edildi. Oktay G. normal zamanda da araç parçalatmak isteyen kişilerin işlerini hallettiği belirlendi.