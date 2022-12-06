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Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:45 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:46

French Bulldog Özellikleri ve Bakımı – Fransız Bulldog Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

French Bulldog özellikleri denildiğinde akla, bu köpeğin dost canlısı ve komik görüntüsü gelir. Fransız Bulldog ne kadar yaşar ya da French Bulldog çok tüy döker mi sorularına da hayvanın özellikleri içinde yer verilmelidir. French Bulldog evde bakılır mı hususu da merak edilen bir araştırmadır. Evde bu köpeği beslemek isteyenler French Bulldog bakımı zor mu konusunu araştırmalıdırlar. French Bulldog nasıl eğitilir konusunu sizler için araştırdık.

French Bulldog Özellikleri ve Bakımı – Fransız Bulldog Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

French Bulldog özellikleri, karakter, beslenme ve tavır konusunda irdelenmelidir. Bu özellikler incelenirken French Bulldog çok tüy döker mi sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Fransız Bulldog ne kadar yaşar konusunda klasik bir köpek ömrünü baz alabilirsiniz. French Bulldog bakımı zor mu konusu da sahiplenme esnasında dikkat çeken özellikler arasındadır. French Bulldog evde bakılır mı konusu da merak edilir. French Bulldog nasıl eğitilir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

French Bulldog Özellikleri

French Bulldog köpekler insan canlısı ve harika bir arkadaştır. İnsanlarla iyi geçinen bu hayvan, evde beslemek için de uygun bir köpek türüdür. Çeşitli sentez çalışmaları sonunda bugünkü türüne ulaşan French Bulldog köpeklerin ilk ortaya çıkışının 1800'lü yıllarda Fransa'da olduğu düşünülmektedir.

Son derece meraklı ve nazik olan bu köpekler, uzun egzersizlerden sonra saatlerce uyuyabilir. Sabah egzersizi çok önemli bir faaliyettir. Bu köpeklerin ortalama 10-12 yıl ömrü vardır. Genel anlamda bu köpeklerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Sevilmekten hoşlanan bir aile köpeği türüdür.
  • Soğukkanlı olmakla birlikte ev ortamına kısa sürede uyum sağlayabilir.
  • Küçük bir tür olmasına rağmen kırılgan değil, dayanıklı yapıdadırlar.
  • Egzersiz ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu söyleyemeyiz.
  • Komik ve eğlenceli bir karakteri vardır.
  • Arkadaş canlısı bir karaktere sahiptir.

French Bulldog Bakımı Zor Mu?

French Bulldog köpeğini sahiplenmek istiyorsanız köpeğin bakım konusundaki zorlukları ve yapılması gerekenleri de bilmeniz gerekir. Uzun sürecek bu dostluk sürecinde köpeğe en iyi şekilde bakmanız gerektiğini de bilmelisiniz. Köpeğin bakımı ile ilgili aşağıdaki hususlara değinmememiz gerekir.

  • Ev ortamının sıcak olmasından hoşlanmazlar. Ortam sıcaklığını 25-26 derecenin altında tutmanız gerekir.
  • Evdeki evcil hayvanlarla çok iyi anlaşamazlar.
  • Uzun süre yalnız kalırsa huzursuz olabilirler.
  • Kısa bir ağız yapısına sahip olan bu köpeklerin solunum kanallarından farklı sesler gelebilir. Bu nedenle hırıltı ve horlama sesi duyabilirsiniz.
  • İnatçı hareketleri eğitimini zorlaştırabilir.
  • Kısa ağız yapısı sebebi ile solunum yollarından değişik sesler gelir. Hırıltılı ses ve horlamasını çok sık duyabilirsiniz.
  • Eğer alfa rolünüzü elden bırakırsanız, sözünüzü dinlemeyebilir. İnatçı hareketler sergileyebilir.
  • Çok fazla kilo alma eğilimindedirler. Bu nedenle sadece bu köpeklere özgü mamalar kullanmalısınız.
  • Haftada en az 1 kez fırçalanması gerekir.
  • Diş eti problemlerine karşı yatkın olan bu köpeklerin haftada en az 3 kez dişleri fırçalanmalıdır.
  • Günde 1 kez dışarı çıkarılmalıdır.

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French Bulldog Özellikleri ve Bakımı – Fransız Bulldog Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?
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