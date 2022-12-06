French Bulldog Özellikleri ve Bakımı – Fransız Bulldog Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

French Bulldog özellikleri, karakter, beslenme ve tavır konusunda irdelenmelidir. Bu özellikler incelenirken French Bulldog çok tüy döker mi sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Fransız Bulldog ne kadar yaşar konusunda klasik bir köpek ömrünü baz alabilirsiniz. French Bulldog bakımı zor mu konusu da sahiplenme esnasında dikkat çeken özellikler arasındadır. French Bulldog evde bakılır mı konusu da merak edilir. French Bulldog nasıl eğitilir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

French Bulldog Özellikleri

French Bulldog köpekler insan canlısı ve harika bir arkadaştır. İnsanlarla iyi geçinen bu hayvan, evde beslemek için de uygun bir köpek türüdür. Çeşitli sentez çalışmaları sonunda bugünkü türüne ulaşan French Bulldog köpeklerin ilk ortaya çıkışının 1800'lü yıllarda Fransa'da olduğu düşünülmektedir.

Son derece meraklı ve nazik olan bu köpekler, uzun egzersizlerden sonra saatlerce uyuyabilir. Sabah egzersizi çok önemli bir faaliyettir. Bu köpeklerin ortalama 10-12 yıl ömrü vardır. Genel anlamda bu köpeklerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Sevilmekten hoşlanan bir aile köpeği türüdür.

Soğukkanlı olmakla birlikte ev ortamına kısa sürede uyum sağlayabilir.

Küçük bir tür olmasına rağmen kırılgan değil, dayanıklı yapıdadırlar.

Egzersiz ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu söyleyemeyiz.

Komik ve eğlenceli bir karakteri vardır.

Arkadaş canlısı bir karaktere sahiptir.

French Bulldog Bakımı Zor Mu?

French Bulldog köpeğini sahiplenmek istiyorsanız köpeğin bakım konusundaki zorlukları ve yapılması gerekenleri de bilmeniz gerekir. Uzun sürecek bu dostluk sürecinde köpeğe en iyi şekilde bakmanız gerektiğini de bilmelisiniz. Köpeğin bakımı ile ilgili aşağıdaki hususlara değinmememiz gerekir.