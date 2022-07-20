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Giriş Tarihi: 20.7.2022 23:58

Freni boşalan kamyon ortalığı birbirine kattı

Erzurum'un Oltu ilçesinde park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü kamyon 6 araca çaptıktan sonra durabildi. Kazada araçlarda hasar oluştu

AA

İlçeye bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde Esat Turgut'a ait park halindeki tomruk yüklü kamyon, aniden hareket etmeye başladı.

Kamyon, mahallede park halinde bulunun 6 araca çaptıktan sonra durabildi. Kazada araçlarda hasar oluştu.

Duydukları gürültü sonrası evlerinden çıkan mahalle sakinlerinden Atilla Atmaca, "Park halindeki kamyonun frenlerinin boşalması neticesinde birçok araç kullanılamaz hale geldi. Biz de sese indik. İyi ki apartmana çarpmamış. Çoluk çocuğa da çarpabilirdi. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili ilgili inceleme yaparak tutanak düzenledi.

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Freni boşalan kamyon ortalığı birbirine kattı
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