Freni boşalan TIR kaldırımdaki yayayı ezdi

Giriş Tarihi: 13.03.2026 11:52

İstanbul Beylikdüzü'nde freni boşalan ve şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR şiddetle duvara çarptı. TIR duvara çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen Mustafa Kuşkuş (47)'u altına alarak ezdi. Talihsiz adam olay yerinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi, yokuş aşağı ilerlediği sırada freni boşaldığı iddia edilen TIR, yol kenarındaki otoparkın duvarına çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Mustafa Kuşkuş, TIR'ın altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR şoförü A.C. gözaltına alındı. Kuşkuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

