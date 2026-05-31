Haberler Yaşam Haberleri Freni patlayan İETT otobüsü TIR’a çarptı
Giriş Tarihi: 31.05.2026

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken freni boşalan İETT otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki bir TIR ve otomobile çarptı. Olay Yakuplu Mahallesi 144. Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde rampadan inen C.E. idaresindeki İETT otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle aniden freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, hızla savrularak yol kenarında park halinde bulunan 34 EVB 65 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakındaki bir otomobil de hasar gördü. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İETT otobüsü şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#İETT #BEYLİKDÜZÜ

