Friends Karakterleri - Friends Dizisi Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Dünya çapında ün kazanan sitcom dizileri denildiği zaman Friends karakterleri incelemesinin yapılması kaçınılmaz olur. Çünkü Friends dizisi karakterleri isimleri ve özellikleri incelendiği zaman bu durum komedisinin nasıl geniş bir izleyici kitlesiyle buluştuğu anlaşılabilir. 10 sezon süren ve izleyiciler tarafından beğeni kazandığı görülen bu diziye yönelik olan Friends karakter analizi hakkındaki detayları bu yazıda derledik.

Friends Karakterleri İncelemesi

1994 yılında izleyiciler ile buluşan Friends, toplamda 10 sezon devam eden sitcom türündeki bir dizidir. 3'ü kadın ve 3'ü erkek olmak üzere 6 kişiden oluşan bir arkadaş grubunun başından geçenleri konu alan Friends, ana karakterlerinin farklı özellikleri ile seyircileri etkilemeyi başardığı bilinen bir yapımdır. 6 arkadaşın New York'ta yaşadığı deneyimleri gerek güldürücü gerek ise duygulandırıcı bir perspektiften aktaran Friends dizisinin ana karakterleri oldukça meşhurdur. Bu nedenle pek çok kişinin Friends dizisi karakterleri isimleri ve özellikleri hakkında araştırma yaptığı bilinir. İncelenen bu meşhur durum komedisini keşfetmeye başlamak isteyenler için hazırlanan Friends karakter analizi aşağıdaki gibidir: