Frig Vadisi Nerede? Afyon Frig Vadisi’ne Nasıl Gidilir, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Dağlık bir alanda yer alan Frig Vadisi nerede diye soranların, Ege ve İç Anadolu arasında geniş bir alana yayıldığını bilmeleri gerekir. Bu volkanik bölgeye gitmeden önce Frig Vadisi'ne nasıl gidilir diye küçük bir araştırma yapmak faydalı olur. İçerisinde 3 il, 1 ilçe, 4 belde ve 45 tane köyün bulunduğu Afyon Frig Vadisi'nde neler var? Bir zamanlar, Anadolu'nun en kadim medeniyetlerden biri olan Frigyalılara vatan olan Frig Vadisi nasıl bir yerdir?

Frig Vadisi Nerede?

Frigler, M. Ö. 1200 ile 1100 yılları arasında Ege ve Anadolu'nun küçük bir bölgesine yerleşmiş bir medeniyettir. Anadolu topraklarının kuzey-batı bölümünde küçük bir alanı ele geçirmiş ve zamanla genişlemişlerdir. Frigya, Ege Denizi'ne yakın bir konumda yer alsa da kıyısı yoktur. Başkenti ise bugün Ankara'nın Polatlı ilçesi olarak bilinen "Gordion" olmuştur. Frigya Krallığı, M. Ö. 12. yüzyıldan yedinci yüzyıla kadar bağımsızlığını korumayı başarmıştır. 8. yüzyıl civarında, Anadolu'nun büyük bir bölümünü elinde tutan önemli bir güç konumuna yükselmiştir.

Frig Vadisi, anlaşıldığı üzere adını Frigya medeniyetinden alır. Afyon, Eskişehir ve Kütahya'yı içine alan volkanik bir bölgedir ve bu 3 rotadan oluşur. Friglerden Bizanslılara kadar, birçok tarihi kalıntıya ev sahipliği yapar. Bunlardan biri olan Midas Anıtı, Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'ne aday konumundadır. Frig Vadisi'nde görülmesi gereken yerler arasında aşağıdakiler bulunur.

Aslanlı Mabet

Yapıldak Kale

Aslankaya

Emre Gölü

Kümbet

Gerdekkaya

Pişmişkale

Midas Anıtı (Yazılıkaya)

Ayazini Kilisesi

Avdalaz Kalesi

Pişmişkale

Üçlerkayası

Aslantaş ve Yılantaş

Kırkgöz Kayalıkları

Frig Vadisi'ne Nasıl Gidilir?

Bu vadi, Eskişehir merkezine 59 kilometre uzaklıkta bulunur. Merkezden özel araçla gitmeyi düşünenler için yolculuk yaklaşık 45 dakika kadar sürer. Vadide, toplam 67 tane yürüyüş parkuru vardır. Toplu taşımayı kullanacak olanların, Eskişehir merkezdeki Seyitgazi otobüslerine binmeleri gerekir. Her iki şekilde de Frig Vadisi'ne ulaşmak mümkündür. Bunun için yapmanız gereken, öncelikle Eskişehir'e gitmektir. Konum olarak hem Ankara'ya hem de İstanbul'a yakındır. Şehre sefer düzenleyen çok sayıda tren, otobüs ve uçak bulmak mümkündür.