FTSO TAVLA TURNUVASINDA ZARLAR ‘DOSTLUK’ İÇİN ATILDI

Çalış bölgesindeki Aymes Otel'de yapılan 'Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Tavla Turnuvası'na FTSO üyeleri katıldı. Turnuvada FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Dim, Yönetim Kurulu üyeleri Halil İbrahim Öztürk, Süleyman Uysal, Emre Başaran, Veli Önver, aynı zamanda Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş de yer aldı. Fethiye Tavla Spor Kulübü Koordinatörü Hüseyin Özdağ gözetiminde eleme usulü oynanan müsabakalarda, FTSO üyeleri hem rekabet etti hem de eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyu devam eden turnuvanın son bölümünde final karşılaşmaları yapıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından turnuvayı Gürhan Zorlu 1'inci, Nail Şal ise 2'nci olarak tamamladı. Turnuvanın 3'üncüsü Erdem Ergün oldu.

Erdem Ergün'e ödülü FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Veli Önver, Nail Şal'a ise FTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Dim tarafından verildi. Gürhan Zorlu şampiyonluk ödülünü FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı'nın elinden aldı.

Başkan Çıralı, "Turnuva boyunca sadece zarlar değil, yeni dostluk köprüleri de atıldı."

Tavla turnuvasını başarı ile tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çıralı, "Bu güzel atmosferi üyelerimizle birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Turnuva boyunca sadece zarlar değil, yeni dostluk köprüleri de atıldı. Kimi zaman heyecan doruktaydı, kimi zaman centilmenliğin en güzel örneklerini gördük. Kazananlar kadar, oyuna renk katanlar da oldu. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, başta Fethiye Tavla Spor Kulübü Koordinatörü Hüseyin Özdağ'a, hakem görevini üstlenerek tavla takımlarıyla bize destek veren arkadaşıma ve siz değerli üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

FTSO'nun sadece ekonomik hayata değil, sosyal dayanışma ve kültürel birlikteliğe de katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Çıralı, "Tavla, bu toprakların bir geleneğidir ve bu geleneği yaşatmak, üyeler arası birlikteliği geliştirmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Kazananları yürekten kutluyor, ödüllerini gururla takdim ediyoruz. Katılan herkesi gönülden alkışlıyor, gelecek turnuvalarda yeniden bir araya gelmeyi diliyorum." diye konuştu.