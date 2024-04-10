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Giriş Tarihi: 10.4.2024 18:08 Son Güncelleme: 10.4.2024 18:42

Fuat Kök cinayetindeki sır perdesi aralandı: Yasak aşk yaşadığı kadının kocası tarafından öldürülmüş!

İzmir'de evine giderken motosikletten açılan ateş sonucu öldürülen 45 yaşındaki Fuat Kök’ün ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Kök’ün yasak aşk yaşadığı kadının kocası M.Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. M.Ç.’nin bir süre önce cezaevine girerken Fuat Kök’e karısını emanet ettiği, tahliye olduktan sonra aralarında ilişki olduğunu öğrenince cinayeti işlediği iddia edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Fuat Kök cinayetindeki sır perdesi aralandı: Yasak aşk yaşadığı kadının kocası tarafından öldürülmüş!

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta meydana geldi. 45 yaşındaki Fuat Kök, evine doğru yürürken, motosiklette bulunan kişi veya kişilerce yaylım ateşine tutuldu. Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Fuat Kök, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

KARIM SANA EMANET

Olay sonrası kaçan şüpheli M.Ç. ile cinayete yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. M.Ç.'nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girerken, arkadaşı Fuat Kök'e 'Karım sana emanet' dediği, daha sonra da karısı ile Kök'ün ilişkisi olduğunu öğrendiği ve cezaevinden çıktığında da cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü. M.Ç. ile birlikte gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fuat Kök cinayetindeki sır perdesi aralandı: Yasak aşk yaşadığı kadının kocası tarafından öldürülmüş!
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