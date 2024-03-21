FÜ’de Nevruz Bayramı kutlandı

İlk etkinlik Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda "Kültürümüzde Nevruz" konulu konferans ile başladı. Düzenlenen konferansa; Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Nevruz bayramının birliğimize ve kardeşliğimize vesile olması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Göktaş, "Baharın gelişi ve doğanın canlanmasını müjdeleyen, kültürel kimliğimizin oluşumunda önemli bir paya sahip olan Nevruz; bizler için çok kıymetli tarihi bir zenginliktir. "Yeni gün" , "Yeniden diriliş" ya da "Tabiatın uyanışı" anlamlarına gelen Nevruz; binlerce yıllık geçmişe uzanan bir gelenektir. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan Türk Dünyasında ve Ortadoğu'dan Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, bu anlamlı gün binlerce yıldır aynı coşkuyla kutlanmaktadır. Bende bu dua ve temennilerle herkesin Nevruz bayramını kutluyorum" dedi.





Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise bolluğun ve bereketin sembolü olan Nevruz Bayramının hayırlar getirmesini diledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. M. Beşir Aşan, Nevruz'un yeni gün anlamına gelen, kışın ağırlığında, sıkıntılı günlerinde baharın ilk günüyle rahata huzura kavuşma günü olduğunu belirterek, "Onun için kültürümüzde, tarihimizde nevruzun çok anlamlı ifadeleri ve yorumları vardır. Tarihe baktığımız vakit özellikle bizim Türk dünyası olarak ifade ettiğimiz Avrasya ile de isimlendirdiğimiz balkanlardan uzak doğuya kadar uzanan Türk coğrafyasında, bugün tarihin eski dönemlerinden itibaren bir bahar bayramı olarak kutlanmıştır" dedi.

Nevruz Şenlikleri, Kültür Parkta Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ile Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın yaktığı nevruz ateşi ile başlarken, Üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler yakılan nevruz ateşinden atladı.

Nevruz şenlikleri programa katılanların, Demir Dövmesi, Yumurta tokuşturması ve Kırgız öğrencilerin dans gösterileri ile sona erdi.