Fuhuş çetelerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da sosyal medya ve internet siteleri üzerinden kadın pazarlayan kadınlara (mama) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; "Türk ve yabancı uyruklu kadınları eskort sitelerinden temin ettikleri müşterilere pazarlayarak fuhuş yaptırılıyor" şeklinde ihbarlar alındı. Yaklaşık 3 ay süren çalışma kapsamında Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar'da 7 evin fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edildi. Ahlak Büro ekipleri 23 ayrı adrese fuhuş operasyonu yaptı. 14 şüpheli yakalandı. 5 Türk vatandaşı 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 mağdur kadın kurtarıldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli tutuklandı.