Fuhuş çetesinden fallı tuzak

İstanbul polisince, bazı müstehcen internet siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlara ev ve otellerde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 20 şüphelinin suça karıştığını tespit etti. İddiaya göre, fuhuş yapan bir kadın yanında arkadaşlarını fal baktırma bahanesiyle getiriyor. Falına bakılan kadına, 'Sana zengin kısmet var' diyerek kandırılıyor, bu şekilde müşteri olan kişilere pazarlanıyordu. Ekipler harekete geçerek, İstanbul, Muğla ve Artvin'deki 39 adrese geçtiğimiz Cuma günü operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 14 kadın kurtarıldı. Adreslerde 27 cep telefonu, 26 sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 avro, 13 bin 150 lira ile mağdur kadınların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 4 yabancı uyruklu kadın sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.